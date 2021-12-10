尼加拉瓜兩度斬斷邦誼　王婉諭：獨裁國家和中國當朋友

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者許展溢攝）

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦尼加拉瓜宣布與台灣斷交，舉國譁然。時代力量立委王婉諭10日批評，「獨裁國家會和中國當朋友，但自由民主的國家會和台灣站在一起」，中國始終不放棄用各種手段來孤立台灣，但台灣人不會退縮，也從不畏懼。她也向第一線外交人員喊話送暖說，「國際外交從來都不是一件容易的事，你們辛苦了」。



王婉諭今天表示，尼加拉瓜外交部在今日宣佈，正式斷絕與台灣的外交關係，並表示「中華人民共和國是唯一代表全中國大陸的合法政府，而台灣是中國領土不可分割的一部分。」這次的斷交，也使得我國邦交國減至14個。

王婉諭表示，我國外交部已經發布聲明表示，將全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員；她要先感謝一線外交人員的努力，「國際外交從來都不是一件容易的事，你們辛苦了」。

王婉諭直言，這是尼加拉瓜第二次宣布與我國斷交，而且，兩次都發生在總統奧蒂嘉任內，他是一位霸道獨裁者，在他二度上任後實行獨裁統治，幾乎所有國內的反對派人士，都被武力鎮壓或監禁，也導致尼加拉瓜國內的選舉形同虛設。因此，此舉也讓美國多次公開譴責、批評，甚至動用外交及經濟手段制裁，但奧蒂嘉依然無動於衷，甚至多次發言支持中國及其人權迫害紀錄，就是希望可以獲得中國的財政援助和外交支持來對抗美國。

王婉諭表示，如今，在尼加拉瓜宣布與台灣斷交之後，中方也閃電宣布與尼加拉瓜簽訂復交公報，奧蒂嘉也如願以償的達到目標，然而，「縱使獨裁國家和中國當朋友，但自由民主的國家，會和台灣站在一起。」

王婉諭稱，雖然很遺憾我國損失了邦交國，但她也要呼籲，我國應繼續強化與其他民主陣營的合作和交流，讓自由的普世價值繼續深化，並且一同對抗所有施行人權迫害的政權，同時，也希望外交部密切注意，包含梵蒂岡和宏都拉斯在內等邦交國，近來也不時傳出在中國的威脅利誘下邦交不穩的消息，應持續觀察後續發展，避免雙方邦誼生變。

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