跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

記者邱晟軒／綜合報導

尼加拉瓜今（10日）突宣布與台灣斷交！這是總統蔡英文任內第8個斷交的友邦，友邦數量僅剩14國，再度刷新歷史最低紀錄。對此，就有網友在批踢踢好奇發文詢問「有沒有跟哪國斷交中華民國就完了？」貼文曝光後，立刻引起許多網友直接點名「教廷」。

尼加拉瓜今宣布與中華民國斷絕外交關係，這是尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，且兩次斷交皆由76歲的現任總統奧德嘉（Daniel Ortega）主政。

外交部隨即發布聲明，表示對尼加拉瓜政府斷交決定「至感痛心與遺憾」，為維護國家主權及尊嚴，即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。

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▲尼加拉瓜駐台大使李蜜娜，去年才剛到任。（圖／外交部提供）

針對尼加拉瓜與我閃電斷交，有網友在批踢踢八卦板以「至感痛心與遺憾」為題發文表示，目前中華民國的邦交國剩下14國，最近幾次斷交風向都說可以省錢了，不像以前美國斷交有恐慌移民潮，「那有沒有跟哪國斷交中華民國就完了？是歐洲唯一邦交的教廷還是非洲唯一邦交史瓦帝，又或者是南美洲唯一邦交巴拉圭？泡泡旅遊的帛琉？」

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「美國爸爸不理你，只能被中國回收了」、「美國不理你的時候」、「AIT撤掉就完了，其他都無所謂」、「帛琉和教廷」、「巴拉圭吧，記得巴拉圭一直很死忠，也很反共，這要是斷了其他真的也差不多了」、「斷交>阿共的錯>綠選票增,完美的正循」、「華國1949就已經死了」。

綜合網友留言，我國與歐洲唯一邦交關係的教廷梵蒂岡獲得最多人點名，「梵蒂岡」、「教皇國，世界最小，面子最大的國家」、「中國要是要開放教廷任命主教的話，我們危險了」、「教廷其實沒那麼死忠，哪天中國宗教放寬點，就直接會建交了」、「教廷吧！不過教廷早就想跟中國建交了，到時候我們又解了世界第一個很教廷斷交的成就」、「AIT撤掉就完了，其他都無所謂」。

▲跟誰斷交就完了？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝批踢踢）

回顧教廷近年與我國的邦交關係，本站今年10月底曾報導「義媒曝中國逼台梵斷交 教廷盼先設北京使館再談」指出，根據義大利媒體引述教廷高層指出，梵蒂岡夾在中美角力間很為難，中國要求教廷與台灣斷交換取梵中建交，教廷則要求「先在北京設使館」再談台梵關係，中國未同意使情勢陷入僵持。

報導強調，教廷目前處境比3年前簽署梵中協議時更窘迫，因為隨著中國崛起向外擴張，引發國際強權與周遭國家緊張，美國在各地結盟對抗中國的形勢明顯，讓教廷的「軟實力」外交手段捉襟見肘，教廷傾向與中國維持對話，談判對象卻不斷逼教廷「選邊站」，讓教廷陷入兩難，因為教廷根據傳統從不主動與任何國家斷交。