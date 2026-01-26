　
社會 社會焦點 保障人權

蘆洲逆子砍爸媽69刀　一張宮廟照破血案

廖聰賢（箭頭處）曾與父親一同參加宮廟活動，留下唯一的正面照。（翻攝畫面）

▲廖聰賢（箭頭處）曾與父親一同參加宮廟活動，留下唯一的正面照。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新北蘆洲日前發生弒親慘案！今年36歲、有毒品前科的男子廖聰賢，因不滿父母每月只給他5千元零用錢，竟然持預藏的開山刀，狠殺父母69刀奪命。廖男犯案之後變裝逃逸，警方全力緝凶，由於他很少拍照，面容不易確認，專案小組除了調閱監視器、追查其行蹤，還在2名死者平常服務的宮廟臉書活動照上，意外發現凶手的正面照，最後是以照追人，在新北新莊將廖男逮捕，除了警方的努力，神明的力量也成為緝凶破案的關鍵。

雙屍案曝光後，警方在廖家門口拉起封鎖線採證。（警方提供）

▲雙屍案曝光後，警方在廖家門口拉起封鎖線採證。（警方提供）

廖聰賢索討零用錢不成，竟持開山刀（圖）狂砍父母69刀斃命。（警方提供）

▲廖聰賢索討零用錢不成，竟持開山刀（圖）狂砍父母69刀斃命。（警方提供）

廖聰賢被捕後，情緒相當平靜，他供稱：「爸媽從小對我的管教非常嚴厲，那天我向媽媽要零用錢，但是她只給我5千元，我想多要一點，卻被拒絕，爸爸從外面回來，也對我大聲責罵，我忍無可忍，所以就拿出開山刀砍他們！」雖然他這麼說，但親戚們卻表示，廖家兩老其實很寵獨子，每個月都會給兒子3、4萬元零用，廖聰賢的說法並不可信。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


鏡週刊

