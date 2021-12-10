國民黨團秀巨型氣球「粉紅台灣豬」　費鴻泰號召1212上街遊行

▲國民黨團今天再度把巨型氣球「粉紅台灣豬」放在議場前。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投倒數，國民黨立院黨團10日上午舉行記者會，再度在議場前擺上粉紅色巨型豬氣球，國民黨團總召費鴻泰宣布，12月12日將在自由廣場舉行「我同意！YES大遊行」，要用公民投票告訴現在昏庸的政府，人民要愛護健康、環境，知道未來能源政策，並守護公投綁大選的民主真諦。

費鴻泰今天表示，號召全國愛護自己家人健康的朋友，12月12日中午走上街頭，對於公投要「支持那兩個字的『同意』」，因為越簡單就越健康，越簡單就越美麗，希望民眾為了健康、環境、能源、民主喊出心聲，讓昏庸的政府知道人民的意見是什麼。

費鴻泰也批評，從來沒有任何國家的行政首長會主張，豬吃萊克多巴胺就如同人吃保健食品，甚至拿K他命類比，並諷刺說，政府表示三接沒有蓋在藻礁上，但退潮時就可看到，站體就直接蓋在藻礁上，「政府還有什麼好期待的？」

費鴻泰也對著巨型粉紅豬氣球說，這是可愛的台灣豬，對台灣做了多少貢獻，如果是可愛的美國豬，他也不反對，但如果是斑斑點點的萊豬就反對了，隨後又帶領國民黨立委高呼口號「四個都同意，台灣更美麗。」