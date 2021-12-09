柯建銘曝范雲衰到第一次做莊請吃飯　林秉樞打電話說要來

▲柯建銘9日接受黃光芹專訪。（圖／《新聞不芹菜》提供）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施延燒一周後，民進黨立委范雲、郭國文、鍾佳濱與民眾黨立委邱臣遠被踢爆去年曾與林男餐敘，且合影時還給他「C位」。對此，民進黨立委柯建銘表示，范雲等幾個人會約好輪流做莊吃飯，但她才第一次請吃飯就有夠衰，也不認識林秉樞，飯局席間林秉樞打電給說要過來，就這樣而已。

柯建銘8日接受資深媒體人黃光芹專訪。談及林秉樞，柯建銘稱他為「數位化的翁茂鐘」，翁茂鍾有「百官行述」筆記本，把請人飯、送東西都記錄下來，把人都串在一起，有意攀關係，林秉樞也差不多如此，靠臉書按讚、用LINE傳訊息，很有心在做很多事情。

接著，柯建銘提及林秉樞與民進黨立委范雲、郭國文、鍾佳濱吃飯的事。柯指出，范雲與郭國文、鍾佳濱是學運世代，幾個人約好輪流做莊吃飯，這在民進黨很正常；但范雲才第一次請吃飯就有夠衰，也不認識林秉樞，飯局席間林秉樞打電給說要過來，就這樣而已。

周刊7日踢爆餐敘消息後，鍾佳濱與邱臣遠都與林秉樞切割，表示與他不熟。郭國文受訪時則說，當時自己和鍾佳濱是應范雲邀約，因為3人都是學運世代的人，而林秉樞當時剛好打電話來，所以就請他吃飯，「很單純的一個午餐」。

郭國文也表示，當時該場飯局「閒話家常」，因為林秉樞之前有向他提過很欣賞范雲，而飯局期間林男剛好打電話來，所以就邀請「要不要一起過來？」

綜合范雲受訪與臉書的解釋，是范雲當天聚餐是為了謝謝學生時期的戰友郭國文、鍾佳濱給她許多提點，所以邀請他們吃飯感謝，因此的確是她請的，就是邀請老朋友們一起聚餐，自己事前也不知道林秉樞會到。吃飯吃到一半，郭國文說想邀請一位朋友來，她答應了，然後林秉樞出現了。

范雲也強調那次聚餐非霖秉樞邀請大家，也非林請客。

另外，名嘴李正皓則指范雲一行人當天聚會餐廳是位於台北市民生社區的知名台菜餐廳包廂，該餐廳2014年開業，擅長將台式料理與法國香檳結合，今年榮獲米其林一星餐廳，這頓「便飯」光是桌上的菜加上酒，沒1萬元絕對吃不下來。

據悉，該餐廳名為「富錦樹台菜香檳」，連日本女星渡邊直美都是老主顧。