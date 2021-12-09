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形容林秉樞是「數位化的翁茂鐘」　柯建銘：但他絕不敢騙我

▲柯建銘9日接受黃光芹專訪。（圖／《新聞不芹菜》提供）

▲柯建銘9日接受黃光芹專訪。（圖／《新聞不芹菜》提供）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案時續延燒，立法院民僅黨團總召柯建銘9日形容林秉樞就是「數位化的翁茂鐘」，把人往來的經過都記錄下來，有意攀關係。柯建銘也說自己沒碰過林秉樞，自己在立法院將近30年，什麼怪事都碰過，所以林秉樞不敢來騙他，會被抓到說謊。

柯建銘9日接受資深媒體人黃光芹專訪。談到林秉樞案，柯建銘表示，高嘉瑜是民進黨團成員，看到她被屈辱、凌虐，我們所有人都站在她那邊要保護她。林秉樞就是一個「數位化的翁茂鐘」而已，翁茂鍾有「百官行述」筆記本，把請人飯、送東西都記錄下來，把人都串在一起，有意攀關係，林秉樞也差不多如此，靠臉書按讚、用LINE傳訊息，很有心在做很多事情。

柯建銘強調沒碰過林秉樞，「因為要騙我沒有這麼簡單」，自己在立法院將近30年，什麼怪事都碰過。柯建銘認為，林是有心經營人脈，而最主要目的是想賺錢，從中獲取利益、裝神弄鬼。

柯建銘提及林秉樞與民進黨立委范雲、郭國文、鍾佳濱吃飯的事，表示這場餐會是學運世代的范雲、郭國文、鍾佳濱約好輪流請吃飯，但范雲才第一次請吃飯就有夠衰，也不認識林秉樞，飯局席間林秉樞打電給說要過來，就這樣而已。

對於林秉樞母親喪禮有10多位立委到場，柯建銘表示，自己聽說是林秉樞告訴這些人總統會來，且總統輓聯也到了，用這種關係講，每個人就覺得沒問題。離譜的是，通常立委參加公祭，就是由一個人代表，其他人站在後面一起參加公祭，可是林秉樞是一個個唱名，展示他的人脈，甚至那時還有人站在外面等總統會來，就是這樣如此。

柯建銘重申，林秉樞會利用人脈，再把很多事情串起來，所以他就只是一個數位化的翁茂鐘。

被問到林秉樞對外說是國安諮詢委員幕僚、新潮流的，但昨天傳出新系有位國安會諮詢委員陳俊麟，是蔡英文的愛將，有沒有可能是這個關係？可能性高嗎？林為什麼涉及冒用公務人員身分？這是有法律界限的，但冒用國安單位身分、冒用總統府人員身分，為什麼當局剛開始不查？或知道了沒有立即動作？

柯建銘說，從種種行為，「我為什麼說他絕對不敢來騙我」，因為他講的任何單位，還有是不是陳俊麟幕僚，「我很清楚」，可是有人沒很注意，林就這樣騙對方，但老柯不能騙，就不能找他，等下被抓到。剛點名國安會陳俊麟等，都是林秉樞講的，都是林編造的。

柯建銘表示，林秉樞連銀行存款也假的，但在網路時代人情往來更容易，所以才說林是「數位化的翁茂鐘」。林秉樞不可能去喬國安問題，可是騙子就是這樣，社會上充斥著林秉樞，只是大惡小惡的問題。

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