范雲疾呼配偶也要有7天陪產檢假　「性工法修法是當務之急」

▲民進黨立委范雲召開「性工法修法要確實！生育不只是女人的事，配偶也要陪產檢假」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委范雲9日表示，行政院今年7月1日起上路的育兒新制，將產檢補助從10次提高到14次，勞動部雖提出對應修法，卻只將現有產檢假從5天提高到7天，配偶陪產檢假仍是0天，她呼籲《性別工作平等法》的修法要確實，讓配偶相對應也有7天陪產檢假，是現在的當務之急。

范雲9日上午在立法院召開「性工法修法要確實！生育不只是女人的事，配偶也要陪產檢假」記者會，並邀請生育改革行動聯盟理事高美玲、台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍、台北市醫師職業工會理事兼會員代表 曾培琪、多元教育家長協會副理事長李玉華等人列席。

范雲表示，行政院今年7月1日起上路的育兒新制，將產檢補助從10次提高到14次，勞動部雖提出性工法對應修法，卻只將現有產檢假從5天提高到7天，配偶陪產檢假仍是0天。

范雲認為，這樣的修法方向，對於破除職場懷孕歧視、創造友善生養環境、配偶共同育兒沒有助益，反倒將產檢、生育的責任再次強加於孕產婦身上，既然要修法，就該正視民眾真正的需求，讓孕產婦的配偶有對應7天的陪產檢假。

范雲也建議，生小孩需要的從來就不只有醫療導向的產檢，更多需要的是生產準備、補充孕產及親職知識，應將現有的「產檢假」及新增配偶的「陪產檢假」升級成「生產準備假」，減輕家長請假壓力，讓雙親一起進行親職教育、生產準備課程，真正建立友善生養的環境，才能真的促進生育。

▲民進黨立委范雲。（圖／記者屠惠剛攝）



黎璿萍表示，生養從不是只有女人的事，更不是只有異性戀家庭的事，由於台灣尚未讓同志伴侶使用國內人工生殖技術，因此同志家庭需要經歷漫長的人工生殖規劃，每一次的產檢都有可能面臨計畫失敗的風險，此時配偶能否陪伴在旁，並使用國家政策所提供的假期，將是至關重要的關鍵。

曾培琪則指出，醫療職場高工時、排班的工作型態，已經對生育十分不友善，又因為專科考試時程缺乏彈性，請假則勢必影響職涯，造成醫師媽媽要面臨家庭與工作的拉扯，醫師爸爸則常常缺席伴侶生育過程。

曾培琪也說，孕產育兒需要投入極大的時間與精力，更需要友善的工作環境配合，期望從法規推動，破除女性才是主要照顧者的迷思，緩解性別分工現象。

范雲強調，性工法既然要修法，就必須要確實，不能只修半套，讓配偶相對應也有7天陪產檢假，是當務之急，希望勞動部接下來在立法院長游錫堃進行黨團協商時，能接受年輕父母的心聲，給廣大勞工友善生養、性別平等的職場環境。