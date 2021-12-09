林秉樞手機被「Whoscall」列騷擾電話　黃揚明：國安系統哪有那麼遜

▲林秉樞手機被Whoscall列騷擾電話。（圖／翻攝黃揚明臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打事件，引發社會譁然，林秉樞被起底是43歲無業博士生、熱衷與政治人物「裝熟」，更傳出他存款高達2300萬，對此，資深媒體人黃揚明爆料，林秉樞手機曾被Whoscall列騷擾電話，更註明是林秉樞電話，「如果是國安系統哪有那麼遜？」

黃揚明指出，其實之前在Google就能夠搜尋到林秉樞的手機號碼，原因是他被whoscall回報為騷擾電話，還註明是林秉樞。林還上去留言「你公布我的個資，請刪除這筆資料」。黃坦言，如果是國安系統哪有那麼遜，並透露該筆資料是今年2月回報。

對於有政論節目來賓指稱，林秉樞是國安局外圍人員，甚至聲稱國安局有介入司法系統。國安局則在5日發出簡短聲明，強調林秉樞並非局內人員，相關說法均非事實。

黃揚明指出，若要肉搜林秉樞，最簡單就是到監察院的系統或司法院判決書，但就會發現一個玄妙的事情，「林秉樞明明有一堆案件卻一個紀錄都沒有。」

對於林秉樞沒有司法判決書記錄，黃揚明表示，法官決定什麼判決書要公開，通常有關家暴、性侵，因要保護當事人，會選擇不公開，一般暴力犯罪、竊盜就會公開，但林秉樞恐嚇前女友的案子沒有涉及家暴，是一個恐嚇案，最後用妨礙自由來辦。

黃揚明指出，該案不涉及家暴卻不公開，因此當時就懷疑說，林秉樞是否在司法院有人脈，尤其後來發現他的姐姐是法官，母親告別式時，大法官、司法院長也有送花。