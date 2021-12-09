林秉樞母親告別式大咖雲集　柯建銘：大家以為總統會來

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

公投投票日倒數，民進黨立法院黨團總召柯建銘9日表示，公投就像是個平台，會影響到後續的中二立委補選，甚至是九合一與總統大選，並批國民黨主席朱立倫，為何要亂搞，站在美國對立面；另對於民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴，林男母親喪禮上政商雲集，柯建銘直言，因為大家都以為總統會出席林秉樞母親告別式，所以才那麼多人。

柯建銘今天在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時坦言，對於高嘉瑜遭受家暴一事感到非常震撼，「林秉樞用心經營人脈，裝神弄鬼一個騙一個，不只請吃飯，連說甚麼話都記錄下來，其實就是「數位化的翁茂鐘』」，但柯也說，「但林秉樞不敢來騙我，我在立法院30年，什麼怪事都碰過」。

至於林秉樞曾與民進黨立委范雲、郭國文、鍾佳濱以及民眾黨立委邱臣遠吃飯，甚至在合影時坐「C位」，柯建銘透露，范雲當時和學運世代約好輪流做莊請吃飯，這些都很正常，但是「范雲有夠衰的」，才第一次請吃飯，林秉樞就打電話過來說他也要過來一起吃，僅此而已。

對於林秉樞母親的告別式上政商雲集，引發外界關注，柯建銘說，那是因為林秉樞跟大家說總統會來，的確也有總統的輓聯，大家就誤信林秉樞，以為總統真的會去，讓很多人站在外面等總統來，這個就是當天很多人去的關鍵。

柯建銘表示，立委參加公祭通常是一個團體一個團體一起，但林秉樞卻是一個一個唱名，就跟閱兵一樣。

另對外界有關林秉樞是國安會諮詢委員人馬，柯建銘直言，林秉樞所說的單位他都一清二楚，可能有些人沒注意到就被騙了，那些有關國安會諮詢委員陳俊麟等人的事都是他自導自演的，他連銀行存款都可以弄假的，現在用網路騙人真的很容易，假設我今天要討好你，我就送你東西，人情往來，全世界邏輯都一樣。

柯建銘也感慨說，媒體就是嗜血，喜歡挖真相，雖然不能制止媒體要做甚麼，但民進黨的人不會主動談論，因為都是被騙被利用，啞巴吃黃蓮。他直言，林秉樞變成焦點的時候大家都很注意，但不能要求媒體怎麼做，不能影響，更沒有說故意去壓新聞等等，所以林秉樞的新聞一定是有心人在操作，畢竟都收押禁見了要怎麼放話？

四大公投案結果不會是「3比1」 柯建銘：打仗要置之死地而後生

針對公投議題，柯建銘今天表示，年底公投很重要，國民黨支持四個反對，民進黨則是支持四個不同意，其中在萊豬議題，國民黨曾說美豬是毒豬，「那美牛是不是毒牛？」他回憶起2009年時，狂牛症爆發，民進黨反對全牛進口，但到了2012年時，馬英九又再度提倡要全部進口，民進黨認為要先等國際標準訂出來再說，到了標準出來之後，民進黨也馬上發表聲明表示同意，並認為不能一直站在美國對立面，國際規範應都要遵守。

柯建銘也說，公投結果是很重要的觀察指標，會影響到明年的中二立委補選與九合一選舉，甚至是2024總統大選。從目前戰略來看，民進黨就是要集結、參與大會戰。

柯建銘表示，「現在就是要選擇中共，還是選擇美國，還有朱立倫到底要不要選總統？可以毫無顧忌亂搞，甚至站在美國對立面，反對美豬進口嗎？到底要跟自由民主聯盟站在一起，還是站在中國那邊？」

柯建銘也提到，「若三接不蓋台灣會有電嗎？甚至也會進而影響到經濟，國民黨整個黨都歪樓了，核心價值到底是甚麼？真的太夭壽，他們正在摧毀這個國家。」

至於公投結果，目前民調顯示可能是3比1，僅有「重啟核四」不會通過，柯建銘說，他不認為最後會是3比1，因為每個人打仗的時候，一定要置之死地而後生，「這場戰役是民主和極權之間的選擇」，民進黨不能輸，這是國家要不要往前走的關鍵，台灣人民要站出來投票。