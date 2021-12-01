獨／PO男友視角照帶風向「沒品維尼」不是林秉樞！暗黑操作驚曝光

▲林秉樞施暴毆打女友高嘉瑜。（合成照／高嘉瑜提供、記者游宗樺攝）

記者張君豪／台北報導

立委高嘉瑜11月11日遭到男友林秉樞在板橋某飯店家暴並限制其人身自由，指控男友林秉樞在飯店裡「從晚上10點打到天亮」，消息傳出震驚全國，事後高嘉瑜坦言若不順從，很怕林男會動用網軍散播謠言。不少PTT網友發現，1日凌晨PTT八卦版出現一篇名為「[爆卦] 馬文鈺喪禮鬧場 高嘉瑜本人報警抓人」帶風向文章，不少鄉民及媒體懷疑這是林秉樞自己洗白形象文章。

▲PTT暱稱「沒品維尼」帳號1日凌晨在PTT八卦版PO文企圖幫毆打高嘉瑜的林男洗白。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

但《東森新媒體ETtoday》查證，起底這名爭議發文者、居然就是綠營「台獨機關槍」現任台北市某民進黨籍議員助理的李柏璋。

據瞭解，李柏璋1日凌晨用PTT ID帳號「CrazyWinnie（暱稱：沒品維尼）」爆料高嘉瑜前男友到林母靈堂發傳單的過程，企圖為林洗白，甚至在文中嗆聲：「難道當天的警察不是高嘉瑜幫她時任男友林先生叫去的嗎？」

「說什麼被毆打到不成人形，根本也畫油添醋刻意放大，這是高委員自稱遭毆打後，幾天去板橋豐華小館所拍的照片。這都還是沒戴口罩的照片 請問哪裡片體鱗傷？…馬文鈺你他媽告訴我啊？」

該則爆料貼文中「男友視角」高嘉瑜戴帽子眼睛直盯手機，而眼睛瘀青一塊、嘴唇也明顯腫起來，手上也有包紮膠帶，氣得大批網友痛批「怎麼覺得是林本人，不然怎會有LINE對話？」「開分身在網路帶風向，人格最低劣就是這種人」、「你只剩這帳號可以用了嗎」、「每個帳號都用同樣說詞，你當鄉民都白X」、「噁心！被打臉還敢出來」、「高嘉瑜都提告了，你還是閉嘴吧」。

而且李柏璋PO文之前，還曾經跟熟稔的媒體記者傳訊息預告，自稱要在PTT爆料「高嘉瑜報警抓馬文鈺」，希望讓媒體搶獨家。事後雖然李火速刪文、但消息已在北市媒體圈傳開，同黨立委慘遭男友家暴，後進議員助理卻火速幫林男帶風向，這種等同「網內互打」同黨操戈的網路輿論操作，也讓知情者嘖嘖稱奇。

承辦本案的新北警方透露，該LINE及高嘉瑜手機傳簡訊截圖，明顯是高嘉瑜請求北市警方協助後傳給林男，且根據通訊軟體截圖位置，客觀判定上，肯定是林男所流出。檢警合理研判林男與李柏璋有聯繫，或者透過擅長操作網路風向「中間人」操作網路風向，意圖影射高嘉瑜「傷勢不重」及放大馬文鈺到告別式鬧場行為，護航行為相當明顯。



檢警指出：高林兩人間的對話截圖外流PO文散播，若當事雙方有認為侵害個人隱私部分，可能有涉及妨害秘密罪問題，當事人可向檢警提告依法偵處。李柏璋PO文後可能也驚覺揭露高林兩人私密對話可能衍生後續問題，在PO文後半小時就刪除文章，不過該文仍可透過網路搜索一窺全貌，林男透過李柏璋網路洗白PO文，並公開兩人LINE私密對話，高嘉瑜後續是否提告有待觀察。

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