獨／抓到了！PTT網軍帶風向「高嘉瑜愛拍性愛片」　截圖全用同一張

▲高嘉瑜遭男友林秉樞施暴毆打囚禁躍上新聞版面。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張君豪／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前遭男友林秉樞毆打並限制行動自由，對方並多次聲稱掌握她私密影片作為要脅，堪稱頂級渣男恐怖情人，因涉嫌傷害、恐嚇等多項罪刑訊後遭新北地檢署收押；雖然目前案情進順利，但網路輿論惡意操作卻越來越複雜。

高嘉瑜陣營2日晚間向《東森新媒體ETtoday》披露，雖然林男收押禁見。幫林男代PO文的李柏璋也在連日媒體報導壓力下出面自清。但2日晚間從18到19時包含PTT政黑板、八卦版又出現網軍抹黑文，指涉「高嘉瑜愛拍性愛影片」、「現在情侶拍性愛影片是顯學？」「高嘉瑜自拍性愛影片？大家做愛也會自拍嗎？」

▲立委高嘉瑜2日晚間指出，PTT再現惡意網軍攻擊檢討被害人，她相當傻眼無奈。（圖／記者張君豪翻攝）

上述疑似網軍操作爭議檢討被害人言論再現，高嘉瑜陣營2日晚間指出，顯示網軍對她的影射抹黑不斷、網軍蟑螂再現蹤檢討被害人實在太猖獗。

立委高嘉瑜陣營指出，PTT ID「kericheng」「xpradx」陸續從今晚18時48分到19時7分，分別在該論壇「政治黑特版」「八卦版」PO文指涉立委高嘉瑜遭家暴案件議題「高嘉瑜愛拍性愛影片」「現在情侶拍性愛影片是顯學？」「高嘉瑜自拍性愛影片？大家做愛也會自拍嗎？」

▲立委高嘉瑜2日晚間指出，PTT再現惡意網軍攻擊檢討被害人，她相當傻眼無奈。（圖／記者張君豪翻攝）

原本看似網友閒聊討論八卦的PO文，卻被眼尖者發現，2組帳號從今晚18時許密集PO文，而且使用的都是TVBS新聞播報畫面中、林秉樞遭移送新北地檢署時的發言。

眼尖網友發現後向立委高嘉瑜陣營反映，指2個帳號在短短1小時內的3個PO文，都使用同一組新聞截圖。對此，高嘉瑜證實接獲消息，並提出疑問「就算是不同網友針對新聞發表意見，2帳號3個PO文截圖都一模一樣，這根本網軍有計畫工作用的『公版截圖』她認為是有組織計畫的網路帶風向」

高嘉瑜不禁反問，「3個PO文要擷取到同樣秒數的新聞畫面、正常網友發文的機率等於0吧？」



高嘉瑜陣營指出，林男透過李柏璋代PO文帶風向失敗後，又有新一波網路攻勢，就是宣傳立委高嘉瑜愛拍攝性愛影片，刻意詆毀高嘉瑜名聲，以模糊林男施暴挾私密影片控制高嘉瑜的惡性犯罪，尤其現在正值檢警調查、林男遭收押期間，輿論形勢一面倒的鋒頭上。

對此，高嘉瑜陣營相當感慨，「當婦女受暴案件曝光後，為什麼要頻頻檢討被害人」究竟是政治派系間的鬥爭，還是惡意網軍另起惡意風向，值得後續觀察釐清。

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