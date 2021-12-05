獨／人脈王林秉樞母告別式贈花名單曝光！司法院長監委立委全上榜

▲高嘉瑜男友林秉樞涉嫌家暴、虐打高嘉瑜日前遭檢警逮捕收押。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張君豪／台北報導

涉嫌毆打民進黨及立委高嘉瑜、並以擁有私密影片限制行動自由的渣男林秉樞，因家暴事件曝光後涉及多項罪名遭檢察官聲押獲准；近日來包含綠營新潮流大老台灣新社會智庫段宜康、立委陳亭妃、PChome集團董事長詹宏志都出面澄清，詹宏志還在5日宣布請辭總統府國策顧問一職。

▲林秉樞母喪告別式完整贈花名單，幾乎都是綠營高層和各級民代、諷刺的是林男因家暴涉案、但法界高層致意人士也相當多。（圖／記者張君豪翻攝）

儘管外界包含綠營政要、工商大老均堅稱，林男就是個招搖撞騙、很會利用各種場合攀親帶故，並和名人要員合照，對外營造自己充沛人脈和黨政關係，但其中的疑點在於，為何林男家暴醜聞即將曝光，他致電的綠營大老、企業老闆都願意幫忙傳話探詢媒體處理消息？這豈是大家一句「不熟」就可斷然切割，這些黨政工商大老，對於一個不認識、不熟的男子請託就願意幫忙，邏輯上顯有矛盾。

《東森新媒體ETtoday》5日曝光林秉樞母親告別式完整贈花名單，包含司法院長許宗力、大法官黃元、新潮流段宜康、台大法律系教授林明昕、以及台中高等法院法官田德煙、彰化地院行政庭長黃齡玉、台中地院庭長鄭舜元、台中地院庭長尚安雅、彰化地院法官簡璽容、台中法制局長李著植，以及台灣高等法院台中分院法官簡琬倫、吳崇道。

▲林秉樞母喪告別式完整贈花名單，幾乎都是綠營高層和各級民代、諷刺的是林男因家暴涉案、但法界高層致意人士也相當多。（圖／記者張君豪翻攝）

綠營民代部分則有民進黨不分區立委邱泰源、該立委郭國文、范雲、江永昌、羅致政、管碧玲、賴品妤；前立委洪慈庸、台灣智民中心主任卓冠廷、監委趙永清、雙北市議員簡舒培、戴瑋姍，新北市議會黨團幹事長張志豪。

顯見林秉樞人脈遍及綠營中央、地方民代及派系大老，以及中央、地方各界司法官及大學法律師資，林男究竟憑藉何等能力手腕，能在短短幾年結交這些一般民眾無法觸及的綠營實力派人物，結交朋友能力著實高人一等。

涉嫌毆打立委高嘉瑜的林秉樞母親告別式致贈蘭花全台政要完整名單如下:

1司法院院長:大法官許宗力博士

2司法院大法官黄元博士

3 台灣新社會智庫段宜康（花X2對）

4中央研究院院士:中研院前副院長王森博士

5台大法律學院教授:前台大公法中心主任林明昕博士

6上市公司華新技集團 焦佑衡 董事長

7上市公司 大聯大控股集團共同創辦人:上市公司富特科技股份有限公司董事長吳長青

8上市公司 新唐科技股份有限公司 董事長 蘇源茂

9上市公司 驟暉科技工程（股）公司 董事長 梁進利

10 上市公司 西北豪慶科技股份有限公司 董事長 謝明諺

11上市公司 西北豪慶科技股份有限公司（花X2對）

12上市公司 藍天電腦集團副事長 蔡明賢

13上市公司 台灣高速路股份有限公司 董事長 暨全體员工

14中華民國醫師公會理事長:立法委員 邱泰源（花X2對）

15國家人權委員會副主:監察委員趙永清

16最高法院 法官 林瑞斌

17立法委員 高嘉瑜（花X2對）

18立法委員 郭國文

19立法委員 范雲

20立法委員 江永昌

21立法委員 羅致政

22立法委員 管碧玲

23立法委員 賴品妤

24格林文化負責人郝廣才

25豪中荣民總醫院 院長 陳適安

26立法院機要顧問 洪慈庸；台灣智民中心主任 卓冠廷

27民進黨中央評議委員；新北市議會民進黨團幹事長 張志豪

28台北市議員 簡舒培

29新北市議員 戴瑋姍

30前蘋果日報 總主筆 卜大中先生

31三勝文具廠股份有限公司

32時報文化出版企業股份有限公司董事長 趙政岷

33中美和石油化學有限公司董事長前立委 何敏豪

34謙眾國際法律事務所 主持律師 周宇修

35 泰登國際股份有限公司 李炳煌

36台中商業會會長:東順興股份有限公司負責人 謝豐享 董事長

37台中市政府法制局 局長 李著植: 台中地方法院 庭長 尚安雅

38 台灣高等法院台中分院法官 簡琬倫 吳崇道

39陽明交酒大學特聘教授 暨 金融消費評議中心 董事長 林志潔

40前香港中文大學哲學系系主任、德國柏林自由大學哲學系客教授、現任台灣清華大學哲學研究所客座教授 關子尹博士

41前教育部長:現任台灣教育大學體系 總校長 吳清基博士

42校長 李烟長

43校長 何建漳

44校長 林惠煌

45校長 林義祥；家長會長 郭彥良

46校長 陳聰明

47校長 徐永國

48校長 鄒惠娟

49前水利 會長 花村祥

50社團法人彰化律師公會 理事長 劉雅榛

51政諭法律事務所 主持律師 李明諭

52新北市歸莒聯誼會 會長 林文教 暨全體會員

53總幹事 施天保

54旺旺兄弟會

55台中市忠孝國小弦樂團 謝孟儒

56還老返童氣功板綜練功場

57邱顯琪（銀樓負責人）

58 台中高等法院法官 田德煙；彰化地方法院 行政庭長 黃齡玉

59台中地方法院庭長鄭舜元；彰化地方法院 法官 簡璽容

60經緯石化運输公司 總經理 黃千明；副總 黃雅欣

61林秀治 郭慧玲

62胞兄弟 一同

63夫胞兄 夫胞兄嫂 一同

64夫胞兄 夫胞兄嫂 一同

65夫胞兄 夫胞兄嫂 一同

66胞姊妹 一同

67孝侄 一同

68孝侄 孝侄媳 一同

69孝侄 一同

70外甥 外甥女 一同

71孝娃女 一同

72台灣仁本服務集團 執行長 陳原

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