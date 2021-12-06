2300萬很多嗎？傳林秉樞搞網軍存千萬　王浩宇這句話又引戰

▲民進黨立委高嘉瑜爆出慘遭男友林秉樞家暴，而林秉樞被羈押後其無業但存款卻高達2300萬元，引發各界議論。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）



記者林冠吟／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜上月被爆出慘遭男友林秉樞家暴，眼睛慘被打成熊貓眼，消息一出震驚社會，而林秉樞過往的黑歷史也被挖出。據了解，林無業但存款卻高達2300萬，引發社會議論，質疑林是否從事網軍活動而獲利。不過，前桃園市議員王浩宇稍早在臉書上發文表示，「2300萬很多嗎？在板橋可能連一個新建案都買不到。」

根據《CTWANT》報導，林秉樞在11月9日的ATM交易明細表上，右下角的可用餘額高達8位數，超過2300萬餘元；而林在毆打高嘉瑜後的兩個禮拜，更是向尊采藝術中心購買4件總價176萬餘元的骨董字畫，讓外界紛紛質疑林無業為何仍有如此鉅額的存款，更質疑林的收入是否與先前操控網軍有關。

▲前桃園市議員王浩宇針對林秉樞存款有2300萬元，在臉書發文表示其看法。（圖／翻攝自王浩宇臉書）



前桃園市議員王浩宇在臉書上發文表示，如果林秉樞的爸爸是退休校長、媽媽是退休老師，工作一輩子收入穩定，再加上這幾年板橋房地產狂漲的利潤，直言「這樣的爸媽，存個幾千萬給孩子只是剛好而已」。

王浩宇更指出，「2300萬很多嗎？」、「在板橋可能連一個新建案都買不到」，表示他到目前為止都看不到任何林擔任網軍的實質證據，認為林擔任網軍等消息都只是網路傳聞，卻傳得沸沸揚揚，怒批「他打人是不對，但不代表你可以在他被收押時在外面亂放話抹黑」。

貼文一出，網友紛紛在底下留言表示「說他當網軍，可是又沒你（指王浩宇）這麼常在網路上留言」、「連家幾代公務員都有上百億了，父母留下2000萬不算大數目」、「最好當網軍可以賺到這筆錢呀」，也有網友持不同意見表示「連這個都可以幫他洗白！看來他肯定在民進黨佔有一席之地！或是怕不幫他會爆出更恐怖的核彈出來」，王浩宇則在底下留言回應「打人你要罵就罵，不要用揣測的攻擊人」。