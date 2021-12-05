詹宏志辭國策顧問　朱立倫籲蔡英文：趕快脫下網軍魔戒

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

PChome集團董事長詹宏志遭指控，向媒體施壓民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴的報導，他5日為此請辭國策顧問，總統蔡英文也准辭了。對此，國民黨主席朱立倫5日出席台南活動時回應，真正的問題是網軍，呼籲蔡英文趕快脫下「魔戒」。

高嘉瑜的前男友馬文鈺爆料詹宏志曾向《鏡週刊》施壓。詹宏志5日請辭國策顧問並表示，「我原來接受總統府聘任國策顧問這個職務，是希望從民間工作對政府有所幫助，但現在我不但沒有貢獻，還因為個人捲入的是非連累府方出面說明，原來的好意已無意義，謹此公開聲明我正式辭去國策顧問的職務，希望總統府與各界諒解」。

朱立倫表示，真正的問題、民眾關心的是這樣的暗黑力量，網軍實在影響台灣太大、 太嚴重，加上民進黨各派系跟民進黨的網軍，神鬼交鋒，大家惡鬥的狀況之下，讓大家看見到現在暗黑的力量很嚴重。

朱立倫指出，有些是動用政府資源在養網軍，真的應該要撤查到底，「蔡總統！趕快脫下來這樣的魔戒，這魔戒、網軍的魔戒，妳可能會覺得很好用，但它傷害台灣民主、傷害台灣社會的安全，甚至傷害很多人的人權，影響非常大，我們絕對不容許這樣網軍暗黑的力量來破壞台灣」。

▼詹宏志。（資料照／記者林悅翻攝）

