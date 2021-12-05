快訊／高嘉瑜坦承沒遇過壞人　「感謝老天爺給我這個功課」

▲高嘉瑜出席轉大人公投節活動。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜5日表示，人生的過程中總是有很多經歷或挫折，「這次所經歷的這個事情，可以說是我人生中最大的挫折」，但是她認為不經一事，不長一智，這也是人生的一個挑戰，也很感謝老天爺給了她這個功課，「不然我的一生可能太平靜、太順遂，總是要有些不一樣的」。

黑潮城市發展協會偕同社民黨台北市議員苗博雅、無黨籍台北市議員林亮君5日在台灣大學博雅教學館舉辦「轉大人公投節」座談會，並邀請高嘉瑜、前中選會主委陳英鈐就「公投綁大選：民主深化或倒退？」為題發表演講，這也是高嘉瑜在施暴事件發生後，首次出席公開活動。

高嘉瑜在演講開頭時表示，她覺得人生的過程中，總是有很多經歷或挫折，「這次所經歷的這個事情，可以說是我人生中最大的挫折」，自己從就讀北一女、台大，一直到擔任台北市議員議員、立法委員，一路的人生都非常順遂，也可以說沒有遇過壞人。

高嘉瑜認為，在這樣的過程當中，人生總是會遇到很多風風雨雨，但是不經一事，不長一智，這也是人生的一個挑戰，在經過這樣的事情之後，如何從中成長、學習到更多，她覺得是每個人的功課。

高嘉瑜強調，很感謝老天爺給了她這個功課，「不然我的一生可能太平靜、太順遂，總是要有些不一樣的」，這是對她人生的一個挑戰跟經驗。

高嘉瑜也說，她跟大家一樣充滿熱情與理想，對生活上很多事情都是正面、美好、很樂觀，「但是很多事情不是這麼表面上看起來這樣，事情有很多面向，有時候可能要多深思熟慮」。