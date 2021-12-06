「民進黨網軍治國」　朱立倫喊話蔡英文：趕快脫下這個魔戒

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家事件，牽扯出民進黨派系、網軍內鬥爭議，引發全國熱議。對此，國民黨主席朱立倫嚴厲抨擊民進黨是靠網軍治國，並憂心網軍毀掉台灣，呼籲蔡英文「請妳趕快脫下這個魔戒」。

朱立倫表示，民進黨是靠網軍奪權，又靠網軍來治國，最後網軍會毀掉台灣，「蔡總統趕快脫下網軍的魔戒，雖然很好用，幫助妳打擊對手，尤其是不斷地來攻擊在野黨，但是網軍一定會毀掉台灣，請妳趕快脫下這個魔戒。」

此外，針對總統府國策顧問詹宏志涉入高嘉瑜事件請辭，國民黨文傳會主委凌濤批評，更坐實政商高層介入施壓媒體確有其事，背後定有更多謎團亟待釐清。

凌濤表示，林秉樞還曾與副總統賴清德、衛福部長陳時中都合照，他們有沒有涉入？林秉樞背後與綠營派系網軍千絲萬縷的關係是什麼？全民都在問。

凌濤說，請蔡英文不要再躲在側翼名嘴與總統府發言人背後，勇敢站出來面對民進黨網軍治國失控互炸的社會信任危機，想想自己曾經說過要「值得台灣人信賴」的豪言壯志吧！

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