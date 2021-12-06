林秉樞案頁面遭改IP來自公路總局　網軍藏交通部？王國材回應了

▲林秉樞施暴高嘉瑜再扯出綠營網軍內幕。（圖／記者游宗樺攝）

記者許維寧／台北報導

立委高嘉瑜遭家暴一案意外扯出綠營網軍往內互打一事，昨日晚間便有民眾發現林秉樞案維基百科曾被人編寫，IP位置竟然來自交通部公路總局，交通部長王國材今天（12/6）出席民航局三貂角雷達啟用典禮，接受媒體聯訪時表示，目前公路總局、交通部資訊處的同仁都在調查中，目前了解12月2日當天公路總局該IP位置並未連上維基百科。

立委高嘉瑜遭林秉樞家暴意外扯出綠營網軍一案，昨天晚間便有民眾發現，林秉樞案的維基百科資料曾被IP位址登錄在國發會的用戶進行更改，並增列該事件中特定人士資訊。對此國發會昨晚發出聲明，稱該IP(117.56.178.41)其實屬於交通部公路總局對外上網線路。

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對此公路總局也於昨日晚間緊急回覆，證實該IP確實為公總電路，但全面清查防火牆紀錄發現，12月2日當天並沒有從該電路連線至維基百科(IP 103.102.166.224)的紀錄。

交通部民航局今天於新北市貢寮舉行三貂角雷達啟用儀式，交通部長王國材於會後接受媒體聯訪時再表示，已經特別去了解該事件，目前得知公路總局IP於12月2日並沒有連結維基百科的IP，目前公路總局、交通部資訊處同仁都在調查中，但當天經查沒有連到維基百科的紀錄。