LIVE／高嘉瑜全身血遭逼拍自白影片　律師遞交新證物最新說明

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，高嘉瑜前男友馬文鈺日前透露，林秉樞將高嘉瑜打到全身是血、逼她簽下自白書，甚至使用高嘉瑜的手機拍攝自白影片。對此，高嘉瑜委任律師李永裕6日上午將召開記者會，說明案件進度及向地檢署遞交新證物，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

新北地檢署偵辦林秉樞涉施暴案，3日前往林秉樞下榻的飯店搜索，查扣一份自白書（指控馬文鈺詐領助理費）、林秉樞母親的訃聞、告別式的傳單等物，不過網路上卻出現有人宣稱持有高嘉瑜和林秉樞之間的影片，讓高嘉瑜相當害怕私密影像遭到外流。

馬文鈺4日下午則在立法院召開記者會，透露林秉樞在11月11日至12日將高嘉瑜打到全身是血，還逼她簽下自白書，甚至使用高嘉瑜的手機拍攝影片，逼問高嘉瑜「是不是自己寫的（指自白書）？小馬（指馬文鈺）是不是坐領乾薪？」

對此，高嘉瑜國會辦公室5日晚間發布採訪通知，預告高嘉瑜委任律師李永裕將在6日上午11時30分召開記者會，說明案件進度及向地檢署遞交新證物。

另外，高嘉瑜5日出席「轉大人公投節」座談會，她在會後受訪時僅表示，現在一切都已經在司法偵查中，有關案情的部分，都會請律師來跟大家說明，「大家如果有問題的話，我們律師會跟大家說明」。

事實上，高嘉瑜遭到家暴引發社會議論，檢警迅速將施暴者林秉樞拘提到案，而此案也牽扯出其前男友馬文鈺爆料PChome集團董事長詹宏志曾替林秉樞向《鏡週刊》施壓，以及綠營內部網軍疑雲。

高嘉瑜的家暴事件，在經過媒體披露之後，高嘉瑜1日曾在立法院出面召開記者會，具體說明整件事情的來龍去脈，並且在當天下午接受電視台政論節目的訪問，接下來就沒有太多其他公開行程。

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