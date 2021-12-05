發起「一人一信查網軍」　柯文哲：至今被抓到的都是民進黨

▲柯文哲出席民眾黨國家治理學院超大盃辯論賽頒獎典禮。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案越演越烈，扯出民進黨派系鬥爭、疑綠營側翼帶風向洗白林男，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲4日呼籲，一人一信寄到行政院、NCC，要找出誰在養網軍，而且「不要怕查到自己人就縮手」。柯文哲5日再補充，到現在為止，凡是網軍帳號被揪出來的都是民進黨人士。

柯文哲5日出席民眾黨國家治理學院超大盃辯論賽頒獎典禮，被問到為什麼要發起「一人一信寄到行政院」行動？柯文哲說，「這種一條龍的媒體產業鏈，我想應該要稍微收斂了。」自己很厭惡那種做假新聞後，名嘴、PTT帶風向，然後哏圖在網路上流傳，「這樣搞下去，國家要被搞掉了。」

至於稱「不要查到自己人就縮手」言論，是否覺得中央會查出什麼？柯文哲說，到現在為止，被揪出來的網軍帳號都是民進黨人士，從李柏璋、林瑋豐到楊蕙如，「反正到現在被抓到的都是民進黨。」

被問到現在講到網軍，包括他和桃園市長鄭文燦都喊冤說，自己是「網軍受害者」？柯文哲笑答，「好啦好啦！有沒有（網軍）大家心裡有數。」

另外，關於PChome集團董事長詹宏志被高嘉瑜前男友馬文鈺爆料，涉嫌向媒體施壓，因此請辭總統府國策顧問。柯文哲說，這些本來就是黑暗面，要不是高嘉瑜的事情，也不會全被抖出來，其實大概都曉得有這些事情，只是以前都沒被曝光。

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