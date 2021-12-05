新北YouBike2.0突破400站　土城、深坑、瑞芳正式啟用營運

▲新北YouBike2.0突破400站「金山區金美國小」。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市公共自行車YouBike2.0系統，於11月30日上午起將再開通土城區、深坑區及瑞芳區等三個行政區共計43個租借站，其中瑞芳區YouBike租借站將與之前開站的淡水、金山、石門、萬里、三芝等YouBike 場站串聯，提供綠能運輸健康遊玩青春山海線多元選擇。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，YouBike 2.0於2021年10月20日正式營運後，以既有669站YouBike1.0周邊陸續增設YouBike2.0車柱，營運1個月以來，目前站點已突破400站。

▲新北YouBike2.0突破400站「淡水區輕軌沙崙站」。

吳政諺表示，11月30日上午開通土城區、深坑區及瑞芳區YouBike2.0共計43個場站，土城區域緊鄰板橋及中和行政區，亦為捷運板南線末端站，YouBike2.0站位覆蓋率將達 8成，提供民眾YouBike1.0或2.0系統兩種選擇，升級最後一哩路接駁轉乘服務。

另外，瑞芳區YouBike2.0也將與之前開通的淡水、金山、石門、萬里、三芝等YouBike場站完整串聯北海岸旅遊景點，提升青春山海線綠能運輸服務。

交通局表示，將持續於YouBike1.0周邊增設YouBike2.0車柱，今年底前預計完成700站YouBike2.0，以深入交通節點及巷弄社區提升民眾租借還車便利性，提供公共自行車系統更優質服務。

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