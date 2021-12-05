▲新北提升社區品牌形象，農業人才培育交流工作坊登場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

工欲善其事，必先利其器，現行農村社區的經營必須與時俱進，新北市政府農業局於舉辦系列「人才培育交流工作坊」，首堂課於12月3日率先登場，鼓勵新北市農村社區夥伴積極參與工作坊學習新知與交流，期盼藉此提升新北市農村社區成員之專業能力，強化對於市場的認知，促使未來有新的創意與能力推廣農村特色與商品，提升農村夥伴整體競爭力。

農業局表示，第一堂「從茶農到茶教育-知識經濟時代全通路整合」課程，邀請到講茶集團創辦人湯尹珊分享，身為茶農第四代致力於茶葉推廣教育，並透過各種社群平台行銷「講茶學院」，課程中帶領學員認識自己的產品定位；透過分組討論模式，引導大家找到正確目標客群，及如何透過各式通路將產品送到目標客群面前，有助社區成員對於農業新零售市場機制的深度瞭解與應用。

接下來陸續還有「加工食品安全法規」及「文案撰寫技巧與故事行銷」等農村產業發展相關議題工作坊，第二堂「加工食品安全法規」將邀請中華食品安全管制系統發展協會（HACCP）副秘書長余秀清進行分享，課程將分享最新的加工食品安全法規知識，除避免社區張貼錯誤標章受罰外，也讓社區夥伴瞭解有哪些合格標章能為自己的農特產品加值。

農業局說，「文案撰寫技巧與故事行銷」將邀請好好前進事業有限公司總監徐敏津進行分享，此堂課程將結合前兩堂內容，在找到自身產品定位且鎖定目標客群後，如何透過好文案、好故事吸引目標客群，讓包裝設計不只是包裝而是社區品牌形象，三堂課程承先啟後，歡迎社區夥伴踴躍前往參與學習。

農業局長李玟表示，農業局長期鼓勵社區參與多元培訓、吸收不同領域的知識、自我提升，本次人才培育交流工作坊，透過商業市場與培育的角度，進行新知傳授與案例分享，期盼開鑿學員的視野，啟發社區與農業經營的另類思路，為社區產業經營與發展加值。

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