騙到大肥羊！假檢察官得手135萬　再要200萬下場慘

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子日前接獲一名自稱檢察官男子電話，指稱他涉及刑案，他一時不察按照指示交付135萬元，詐騙集團食髓知味要他再匯135萬卻被行員攔阻，詐團不甘心，要他再面交200萬，警方獲報埋伏將車手逮捕，訊後依詐欺罪移送偵辦。

▲42歲徐男假扮書記官要取款（紅箭頭） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，59歲邱姓男子11月30日接到一通電話，一名自稱檢察官男子表示，他涉及一宗刑事案件，必要配合辦案，否則所有帳戶將被凍結，他緊張又害怕，依照指示領了135萬元給前來取款的書記官。

▼42歲徐男被警方埋伏逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

詐騙集團樂歪了，邱男根本是頭大肥羊，翌日（12月1日）再致電給邱男，需要再匯135萬。就在他到郵局櫃檯提款時，行員懷疑他遭詐騙趕緊報警，警方到場向他解釋詐騙集團話術後，他才驚覺受騙，未將款項匯出。

詐團不死心，3日再以檢察官身份打電話恐嚇他，要他領出200萬，到新莊區龍安路、福營路口交付給假書記官，邱男這次學乖了，先打電話報警，再與警方配合前往埋伏，就在42歲徐姓車手出現取款時，將他逮捕，訊後依詐欺罪移送偵辦，並追查背後詐騙集團。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼邱男保住200萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）