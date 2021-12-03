基隆警破獲賭博電玩逮7人　查扣20萬賭資竟有5倍券8000元

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名管姓男子在精一路上經營「東大電子遊戲場」，為牟暴利，近年來以合法掩護非法，採會員制經營賭博電玩。基隆市警察局第一分局忠二路派出所接獲線報，查證屬實，11月30日動員20名警力執行搜索，現場查扣賭資20餘萬賭博電玩機台25台，將管男、4名員工與及2名賭客，依賭博罪移送基地檢署偵辦。

▲基隆警破獲「賭博電玩」逮5人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，基隆市精一路東大電子遊戲場，以合法掩護非法，採會員制經營賭博電玩，賭客在電子遊戲場贏得點數後，再兌換成現金，規避警方查緝，忠二路派出所接獲線報，報請基隆地檢署，藍姓檢察官指揮並聲請搜索票， 11月30日動員20名警力搜索，帶回管姓負責人、4名員工與2名賭客偵辦。

經警方搜索，現場計查扣賭資20餘萬元，其中竟有5倍券8000元，賭博電玩機台25台，包括彈珠6台、水滸傳5台、野蠻遊戲2台、PK7台、水果盤4台、百家1台等，賭客坦承在電子遊戲場贏得點數後，再依遊戲場員工指示，在場外透過「老鼠」的員工，再兌換為現金。

▲警方現場計查扣賭資20餘萬元，其中竟有5倍券8000元。

基隆市警察局積極查緝取締不法，賭博性電子遊戲機易使人沉迷，易衍生社會問題，破壞家庭影響治安，6年已來查獲32家違規，查扣2382台機台，賭資2600餘萬元。年關將近，警方將會持續掃蕩，以確保民眾生命財產的安全。

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