獨／高嘉瑜遭男友暴打恐嚇　命理師姓名解析她的感情世界

▲林秉樞（右）施暴毆打高嘉瑜（左）。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者郭世賢／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴、拘禁2天，引發外界嘩然。1日更聲淚俱下召開記者會，並公布傷勢照表示「我都覺得我快死了！」消息傳回高嘉瑜基隆老家，其父母均心疼不已。對此，命理師楊登嵙表示，感情用4個字形容 「有緣無份」甚至因感情受傷害。

楊登嵙強調，他今天的發言，沒有針對性，而是就事論事，依命理學角度來講。

楊登嵙指出，立法委員高嘉瑜1980年10月17日生，生肖屬猴，秋天生，癸水命，姓名中有4個口，很會說話，擅於表達，當民意代表再適當不過，瑜中有「入」房子，「王」稱王，變成美猴王，工作事業表現很好。但嘉中有「力」，出力付出卻無果，瑜中有「刂」刀字，為傷害，感情 「有緣無份」甚至因感情受傷害。

▲命理師楊登嵙用4個字形容「有緣無份」。（圖／國際命學教授楊登嵙提供）

楊登嵙表示，「港湖女神」立委高嘉瑜對感情一向低調，外界一直以為她仍與助理男友馬文鈺（小馬）交往中，但沒想到卻是早已分手，而且小馬還已經結婚生子。高嘉瑜則是戀上身高有180公分的高帥男林秉樞，但這名高帥男卻醋勁極重，當他發現高仍和小馬有聯絡，竟然痛打高嘉瑜，甚至限制行動。

高嘉瑜召開記者會說明，她談到遭施暴過程指出「當時他看到我手機裡有前男友（小馬）傳小孩照片傳給我，請我幫忙買東西，就開始抓我頭髮在地上拖行，暴打我，從晚間持續到天亮，還拿我手機，恐嚇威脅我，我的臉被打腫到不知到自己是誰，還勒我脖子，嘴裡都是血，但手機在他手上，沒辦法離開」。

▲高嘉瑜爸爸說，高嘉瑜從小就很獨立。（圖／記者郭世賢攝、ETtoday資料照）

高嘉瑜表示，林男打她之前，還把她的包包丟在走廊上，到處亂撒。時間從當天晚上的10點多，幾乎持續到天亮，她被抓頭髮拖行、爆打、勒脖子，嘴巴都是血，腫到不曉得她是誰「當下覺得自己快死了」。

消息傳回高嘉瑜基隆老家，其父母均心疼不已！高嘉瑜的爸爸接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，她完全展露出她堅強獨立的個性，其實我們心裡面、滿腹都是不捨，但看到她堅強獨立的對待這件事，我們也認為，這是對社會的觀感上也是好的典範，我們希望婦女界的同仁有受到傷害，也能勇敢站出來、不要隱匿，不要讓加害人有機會造成更多的傷害。

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