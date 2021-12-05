三峽幼童衝到馬路中央…女駕駛急剎險撞上　網曝：不是第一次

記者陳雕文／新北報導

太誇張！新北市三峽區一名女子5日上午9點多，開車行經中正路一段時，驚見一名年約3歲的幼童從路旁衝出！女子嚇壞急踩剎車，好險當時車速不快才沒撞上，否則後果不堪設想，後來幼童的媽媽才趕緊上前把人抱走，結束一場驚魂記。女子將過程PO上網，並留言直呼，「真的是三寶家長」。

▲幼童衝到馬路中央，後方轎車見狀急煞。（圖／翻攝自臉書【我是三峽人】）

根據行車畫面可見，幼童突然衝出馬路讓轎車女駕駛嚇了一大跳，好險及時煞住，才沒釀成悲劇，但跟幼童也只差一個車身的距離了，下一秒幼童的母親才趕緊上前把孩子抱走，轎車女駕駛說，「還好我後面沒有車追撞我欸，不然我很嘔欸，為了閃一個孩子被撞」。

一名A網友在下方留言說，「同樣的地點我也遇過一次，孩子是坐著玩具車出來的，而且是晚上，家長都沒有發現小孩坐小車車到馬路上了，是我親自把孩子帶進去並告知孩子坐玩具車到大馬路上了，真的很危險」。

A網友接著說「我想是同一家人，但是孩子不同個，因為我當時是很多年前了，當時的孩子跟原PO遇到的差不多，我覺得比較誇張的是，我帶孩子進去告知，他們才知道孩子坐噗噗車跑出去了，而且晚上視線不佳，如果沒看到，開快一點，後果真的不堪設想了」。

▲後來幼童的母親才趕緊將孩子抱走。（圖／翻攝自臉書【我是三峽人】）

其他網友紛紛留言說，「這種家長要下去教訓吧！跟比特犬咬死小孩的事情一模一樣啊！」、「這真的很誇張欸！講難聽點家長要死自己去好不好」、「三寶家長一堆」、「這跟屏東比特犬咬死三歲孩童有異曲同工之妙」、「家長應該對你的車方向，鞠躬致謝」。

三峽警分局表示，依據兒童及少年福利法第51條規定父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年的人，不得使兒童獨處於易發生危險或傷害之環境；對於6 歲以下兒童或需要特別看護的兒童及少年，不得使其獨處或由不適當之人代為照顧。

警方還提到，若有違反兒少法第51條情事，可通報當地縣市政府社會局（處）或撥打113保護專線，由主管機關介入處理，得依該法第99條規定處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。目前警員已經找到了幼童的家長，除了勸導之外還通報社會局，後續將由社工調查幼童的家裡狀況。

▼有網友表示，曾在同一地點遇上一樣的事，懷疑是同一家人。（圖／翻攝自臉書【我是三峽人】）