星夢郵輪「探索夢號」將撤出台灣市場　雲頂郵輪集團最新回應

▲雲頂郵輪集團「探索夢號」。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者郭世賢／基隆報導

2021年5月台灣本土疫情嚴峻，中央疫情指揮中心防疫政策以及全民防疫意識，疫情得以迅速獲得控制，近期民眾疫苗接種率更是大幅提升。「探索夢號」長達6個月的停航期間，雲頂郵輪集團對於防疫持續秉持最嚴謹的態度，不斷積極的與各主管機關溝通，全面提升郵輪衛生防疫標準與措施，以配合台灣最新的防疫形勢。

雲頂郵輪集團指出，「探索夢號」停航待運，每月成本將近新台幣1億2千萬元，半年總計約新台幣7億2千萬元。儘管所費不貲，雲頂郵輪集團在台恢復營運的決心未曾動搖，過去於台灣市場紮根25年，不僅為郵輪業的一員，更是台灣社會的一份子，我們自認有責任與各界共同度過難關，並再次以安全安心的郵輪旅遊向世界展示台灣的抗疫表現。

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雲頂郵輪集團表示，在交通部航港局的指導下，目前已正式提交「探索夢號復航計劃書」，並得到交通部核批後，現已遞送中央疫情指揮中心以待核准申請。不過，中央疫情指揮中心在今年9月份記者會上，有提到已經收到復航計畫書，正在研議中。此份計畫書以國內旅遊為主要原則，涵蓋郵輪清消指引及管控機制等各項標準的升級，諸如郵輪服務船員及搭乘旅客，皆必須完整接種2劑新冠肺炎疫苗，以確保全船旅客及船員健康與安全。

雲頂郵輪集團說，在計劃書提交後，並未獲得中央疫情指揮中心明確回應或指示。根據2020年復航經驗，郵輪獲准開航後，仍需至少1個月的前置準備，執行包括船員調度、航線申請、銷售與市場推廣、緊急應變演練及防疫措施精進等籌備工作，當前政策環境的不確定性，導致集團難以進行整體營運規劃，隨著全球越來越多國家或地區郵輪旅遊解禁，不得不重新評估「探索夢號」於亞洲市場之部署。

雲頂郵輪集團仍期待能夠與台灣政府共同努力振興經濟、復甦產業，故殷切企盼中央流行疫情指揮中心能夠盡速提供郵輪開航的具體時程表，以及相關配套指引，讓民眾有機會在防疫新生活中，安心體驗「類出國」的郵輪旅程。

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