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新北「府中15」10週年　音樂人林強、導演王希捷齊助陣

▲新北「府中15」10週年 音樂人林強、導演王希捷齊助陣。（圖／新北市文化局提供）

▲新北「府中15」10週年。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

府中15今（5日）舉辦十週年館慶記者會，特邀重量級資深音樂人林強演出電影音樂會，此外也設計「十週年特展回顧AR Show」，現場用AR的方式猜歷年經典特展，宣示未來將強化互動、沉浸、跨域多元的影像藝術形式，並以「跨越十年，無限未來」為理念，成為新北市首屈一指的影像藝術推廣中心。

新北市文化局副局長于玟表示，新北市政府為打造新北市五條美學廊帶，致力於讓府中地區展現新的城區風貌。府中15成立十年來入館人次已突破200萬人，除了致力於影像藝術的推廣與發展，每期都精選各式紀錄片、藝術電影等影展放映，還舉辦各種影視展覽，開發多元體驗課程，成為新北市民認識電影、動畫及紀錄片的好去處。

▲新北「府中15」10週年 音樂人林強、導演王希捷齊助陣。（圖／新北市文化局提供）

▲新北市文化局副局長于玟（右2）、金獎音樂人林強（左1）與王希捷導演（右1）為府中15十週年館慶進行啟動儀式。

今日特別選在十週年之際，邀請金獎音樂人林強舉辦電影音樂會，精選《刺客聶隱娘》和《天注定》等獲獎影片，讓影像與音樂重新結合，期待通過影、視、音的跨域合作，呈現影像藝術的多元可能性，打造全新的場館印象。

館慶當日也邀請到新銳導演王希捷，從影十年的她今年即將推出首部劇情長片《一家之主》，在電影上映前特別安排在府中15十週年舉辦特映會，象徵一起帶著十年成長的養分，邁向影像的下一個紀元。

▲新北「府中15」10週年 音樂人林強、導演王希捷齊助陣。（圖／新北市文化局提供）

▲府中15特別選在十週年之際，邀請金獎音樂人林強舉辦電影音樂會。

此外，為回顧十年成果，府中15特別精選十檔經典影像展覽舉辦「十週年特展回顧AR Show」，民眾透過館舍現場的圖像和文字提示，再用手機AR軟體掃描就可以重溫經典展覽時刻。

文化局表示，府中15十週年除了一系列電影及展覽相關活動，也特別企劃12/11、12日為期兩日辦理「為未來設計工作坊」，邀請對創新服務設計、藝文場館營運有興趣的青年民眾一起來規畫下一個十年的「府中15」，希望透過眾人的集思廣益，讓府中15未來十年的展覽及放映、教育推廣、行銷能夠更加契合當代影像發展及民眾需求。歡迎有志青年上Accupass活動通免費報名參加：https://reurl.cc/35A7OL

▲新北「府中15」10週年 音樂人林強、導演王希捷齊助陣。（圖／新北市文化局提供）

▲新北「府中15」10週年 音樂人林強、導演王希捷齊助陣。（圖／新北市文化局提供）

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