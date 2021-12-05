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新北台東聯手行銷釋迦　侯友宜：逛耶誕城支持果農

▲新北台東聯手行銷釋迦　侯友宜：逛耶誕城支持果農。（圖／新北市農業局提供）

▲新北台東聯手行銷釋迦，侯友宜：逛耶誕城支持果農。新北市長侯友宜（右）、臺東縣長饒慶鈴（左）。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

全台最大的冬季慶典「2021新北歡樂耶誕城」於3日熱鬧開城後，獨家「3D樂高雷射光雕投影秀」吸引民眾駐足參與開城點燈。今（5日）在新北市民廣場舉辦首波系列活動「耶誕歡樂派對」，新北市政府也特別邀請臺東縣來耶誕城作客，帶來臺東釋迦及原民耶誕文創工藝品現場展售，讓民眾不用舟車勞頓，也能感受到臺東的特色風情。

「耶誕歡樂派對」 輕鬆感受地方特色風情，臺東好「釋」就在新北「迦」！在新北市市民廣場展售，將市民廣場打造成具有濃濃文青質感的「耶誕主題市集」。新北市政府也邀請臺東縣到新北作客，適逢耶誕佳節推出原民耶誕文創工藝品，同時也展售許多臺東在地農產品及美食，如：臺東釋迦、原民特色小吃等，民眾不需舟車勞頓，就能體驗到臺東的特色風情！

▲新北台東聯手行銷釋迦　侯友宜：逛耶誕城支持果農。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府邀請臺東縣到新北作客，展售許多臺東在地農產品。

侯友宜表示，非常開心能在新北歡樂耶誕城邀請臺東縣來作客，讓新北市民有機會可以就近購買優質的臺東產品；臺東縣長饒慶鈴於4日也與侯友宜市長共同出席，表示非常開心能受邀來到新北耶誕城，帶來具有外銷國際高品質的鳳梨釋迦，同時現場也有釋迦加工品等。

現場提供給來逛耶誕城的民眾專屬優惠折扣碼，民眾只要在活動期間內預購臺東農產釋迦，即可享有88折的好康優惠，香甜又新鮮的釋迦產地直送，拿來送禮也很合適！更多「2021新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。

▲新北台東聯手行銷釋迦　侯友宜：逛耶誕城支持果農。（圖／新北市農業局提供）

▲臺東釋迦。

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