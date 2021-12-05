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美女行員聯手警阻詐46萬積蓄　金山分局長林詮峰頒獎表揚

▲美女行員機警協助阻詐46萬積蓄 金山警分局長林詮峰頒獎表揚。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲女行員聯手警阻詐46萬積蓄。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆一名林姓男子11月24日下午到金山區的淡水一信金山分社，林男到臨櫃提領46萬元，行員察覺有異，並通報金山警分局到場處理，確認林男遭假檢警手法詐騙後，最終順利攔阻詐騙，保住積蓄。分局長林詮峰於3日親赴淡水一信致贈感謝狀與禮券。

金山警分局11月18日前往轄區金山農會、萬里農會、淡水一信等會晤各金融機構人員，宣導民眾遭詐騙的特徵及勸阻匯款的技巧，如發現詐騙案件立即通知警方到場協助處理。

各金融機構也藉此機會向警方提出協助及合作的需求，一週後居住在基隆市林男於11月24日接獲假檢警電話詐騙，稱其帳戶被盜用涉及刑事案件，需交出該帳戶內八成金額給地檢署監管。

林男信以為真，前往金山區淡水一信自稱要裝潢房屋，需提領46萬元，行員葉憓諭、許嘉琪及經理江順正察覺有異，通報金山警分局到場了解，經偵查隊及金山派出所員警趕抵現場。

警方詳細詢問事發經過，林男才坦承是接獲自稱警察局刑警隊長及檢察官電話，稱其牽涉刑事案件須監管帳戶內款項，經員警、行員耐心解釋後，林男驚覺遭到詐騙，成功攔阻險遭詐騙46萬元現金。

金山警分局長林詮峰特別親自前往淡水一信金山分社，向行員致贈感謝狀與禮券2000元，並感謝其主動積極的工作態度，保障了人民的血汗錢，也重申新北警察局長黃宗仁堅決打擊詐騙集團，守護人民生命財產安全的決心。

▲美女行員機警協助阻詐46萬積蓄 金山警分局長林詮峰頒獎表揚。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山警分局長林詮峰（中）特別親自前往淡水一信金山分社，向行員致贈感謝狀與禮券2000元。

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