3C家電

凱擘跨國攜手KT簽屬MOU　啟動數位內容、AI、智慧家庭多領域合作

記者蘇晟彥／綜合報導

凱擘大寬頻看準市場趨勢，宣布與韓國電信業龍頭的韓國電信（KT Corporation，簡稱KT）展開跨國合作，15日舉行策略合作備忘錄簽署記者會，正式啟動在數位內容、人工智慧應用與智慧家庭等多元領域合作。

▲▼ 凱擘,韓國電信KT 。（圖／凱擘提供）

從影視內容到AI應用 攜手打造智慧數位服務新場景
KT以電信服務為核心，事業版圖橫跨媒體、人工智慧（AI）、雲端、資安、金融與不動產等領域，媒體事業為KT近年重點發展方向之一，旗下涵蓋IPTV「Genie TV」、衛星電視「kt Skylife」、有線電視「kt HCN」，以及內容製作與投資單位「kt Studio Genie」與kt ENA。KT積極投入原創內容製作與國際合作，代表作品包括《非常律師禹英禑》、《綁架之日》、《白晝之月》、《偶像瘋子》、《善良的女人夫世彌》、《你的味道》等，並與Netflix、Amazon Prime Video等全球OTT平台合作，拓展海外市場。未來會和凱擘大寬頻合作，提供其自製的原創影視內容，可望於台灣大哥大MyVideo平台上架，雙方也將在節目規劃、行銷推廣等層面進行合作，共同尋找符合市場需求的商業模式。

韓國電信執行副總金采喜(전무)表示，KT近年積極發展結合大型語言模型（LLM）的AI服務，將原本僅限於行動裝置的AI能力延伸至家庭電視場景，讓不同年齡層的用戶都能以自然語音方式輕鬆互動，將會是雙方未來合作的重要參考方向。KT也致力於邁向AICT（AI+ICT）公司，透過與全球大型科技企業的策略性合作，目前已建立穩固的技術與建設基礎，在ICT、媒體與網路等核心領域持續推進以AI為驅動的創新，協助企業進行AI轉型，提升管理效率與服務品質。

雙方正積極評估人工智慧技術的整合應用，包括將KT在語音辨識、智慧推薦、對話式AI等領域的技術經驗，導入凱擘大寬頻現有平台與服務。透過AI應用，期望進一步優化用戶互動體驗、提升服務效率，並為未來智慧家庭與數位服務發展創造更多可能性。

Soundbar家庭劇院整合OTT平台與劇場音效 一機升級家庭影音娛樂
 除了在數位內容與AI應用的合作，凱擘大寬頻也將與KT攜手導入其具代表性的Soundbar機上盒，主打「一機整合」的家庭娛樂概念，可同時提供Netflix、YouTube、MyVideo、HBO Max、Disney+等主流OTT平台內容，並搭載國際知名音響品牌Harman Kardon設備，支援Dolby Atmos高品質音效，以及強化人聲清晰度的Voice Boost功能，讓消費者在日常客廳環境中，也能享有更具包覆感與層次感的聽覺感受。此款產品亦曾榮獲iF設計獎與Red Dot設計獎，兼顧科技整合與居家美學設計，為凱擘用戶帶來全新的智慧家庭影音體驗。

台韓攜手加速數位匯流 共創智慧生活新價值
 凱擘大寬頻董事長王鴻紳表示，凱擘大寬頻提供優質的數位有線電視、光纖上網及多元智慧家庭加值服務，每年斥資數億元高規格同步歐美寬頻業者技術，成功協助台北市多家中小企業及不同公家單位導入智慧應用，同時建構商辦大樓、倉儲等智慧建築和數位校園環境，目前也推出高速對稱頻寬，結合新一代Wi-Fi7技術，提升同時多人、多設備上網穩定度，為家戶打造零死角連網環境，更與趨勢科技獨家合作推出網路守護家服務，保障用戶連網安全。凱擘今年剛好是成立30周年，面對數位匯流與智慧應用快速發展，與國際領先業者攜手合作，有助於引進先進技術與成功經驗，加速台灣市場的服務升級。

富邦集團電信媒體事業體包含台灣大哥大、台灣大寬頻以及凱擘大寬頻，此次合作備忘錄的簽訂，將成為雙邊未來擴大合作的基石。記者會上由凱擘大寬頻董事長王鴻紳與韓國電信執行副總金采喜(전무)代表雙方簽署合作備忘錄，象徵台韓企業在智慧家庭、AI應用與數位內容合作上的重要里程碑。未來，雙方也將持續透過交流與評估，尋求更具前瞻性的合作模式，攜手推動數位生活與產業升級。

01/13 全台詐欺最新數據

凱擘大寬頻擁有全台近百萬收視戶，寬頻用戶滲透率更超過70%，作為台灣家用寬頻業者，凱擘每年斥資數億元高規格同步歐美寬頻業者技術，率先業界推出1G+Wi-Fi 6光纖上網及Mesh Wi-Fi 6服務；此外，中華電信HiNet 邁向30週年慶，祭出申辦HiNet光世代「速在必行3.0」最高現省14,400元活動。

