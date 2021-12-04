饒慶鈴今再度攜手侯友宜　新北歡樂耶誕城銷售釋迦

▲饒慶鈴再度攜手侯友宜(右)，新北歡樂耶誕城銷售釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為積極協助拓展鳳梨釋迦內銷市場，縣長饒慶鈴4日帶著滿滿的鳳梨釋迦鮮果與即將上市的鮮凍包裝，直送新北市歡樂耶誕城，與新北市長侯友宜再度實踐「台東生產．新北行銷」的產銷協議，並聯手DIY鳳梨釋迦果泥。饒慶鈴表示，縣府積極開拓釋迦銷售通路及開發多元加工，此次針對小家庭開發鮮凍即食包，特別北上行銷，搶先請新北的朋友品嚐，期盼透過全民行動力挺台東優質水果，歡迎北部鄉親能夠踴躍到現場或線上購買。

饒慶鈴表示，今年冬天鳳梨釋迦鮮果面臨外銷挑戰，正是縣府盤整、強化再出發的契機，很開心又到歡樂耶誕城，與上個產季的團購王-侯市長再度聯手銷售鳳梨釋迦，今年特別以冷凍切片、冷凍切塊水果拆開包裝即食的方式呈現，一來符合現代小家庭的消費習慣，二來也是將來發展的方向，希望透過冷凍技術延長釋迦保鮮期，讓更多國外的消費者可以享受鳳梨釋迦的美味。饒慶鈴也強調，面對12月、1月估計萬噸的鳳梨釋迦採收量，縣府積極媒合通路商協助農民行銷，自12月1日已在家樂福、全家、全聯等商店上架銷售，也請鄉親支持，把代表台東最甜蜜、最營養的祝褔送給親朋好友。

▲鳳梨釋迦於新北歡樂耶誕城銷售。（圖／記者楊漢聲翻攝）

新北市長侯友宜說明，每到鳳梨釋迦產季協助台東鳳梨釋迦銷售的任務，已變成市府團隊的常規工作，同時也在記者會DIY鳳梨釋迦果泥製作時，表示鮮凍鳳梨釋迦真的非常便利又可口，可以輕鬆就吃到高營養價值的鳳梨釋迦。也呼籲來到歡樂耶誕城的遊客，千萬不要錯過在市民廣場辦理的市集活動，現場除了販售釋迦外，更有原民特色小吃及原民耶誕文創工藝品等。

台東農產公司吳柏成總經理說明，今年在現場除了鳳梨釋迦鮮果及鮮凍果外，也有販售鳳梨釋迦相關的加工品，包括鳳梨釋迦醋、酒、酥、麵等，都是今年新研發的產品。並且為感謝新北市政府對台東釋迦的支持，特予新北市民及現場民眾專屬折扣碼：NTPC88，只要在專屬網頁輸入折扣碼後即能享有88折優惠，歡迎選購。台東釋迦專屬網頁：www.gogotaitung.com/pages/台東釋迦