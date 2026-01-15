　
社會 社會焦點 保障人權

妙齡女傳訊閨蜜「撐不住了」失蹤　台中警緊急救回一命

▲妙齡女傳訊閨蜜「撐不住了」失蹤　躲清水暗巷握美工刀痛哭。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中一名妙齡女傳訊閨蜜「撐不住了」失蹤，躲清水暗巷握美工刀痛哭，警方花了九牛二虎之力才找到人。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市東區一名20多歲女子，因年關將近深感工作難找、壓力巨大，日前晚間又與母親發生激烈爭吵，隨後便獨自開車離家。家人原以為她只是外出散心，不料女子竟傳訊息給閨蜜表示「撐不住了」，嚇得閨蜜趕緊向警方報案。警方透過手機定位，發現女子位於清水區，隨即展開緊急救援。

台中市清水警分局三田派出所所長江柏漢、警員杜彥瑾、張煜森，於12日晚間10時許接獲通報。由於定位地點在清水區護岸路一帶，該處地處偏遠、小徑繁多且缺乏光線，警方只能逐條小路搜索。

約10分鐘後，警方在護岸路旁一條極為隱蔽的防汛小路發現蹤跡，該處盡頭是一片荒地，人煙稀少且極為陰暗。

原本警方還懷疑女子是否會駛入如此偏僻的小路時，警車的警示燈剛好照到前方車輛，忍不住喊「一盞明燈！」員警隨即上前查看，發現該名女子獨自坐在駕駛座上情緒激動、不斷啜泣。

警方見狀立即奪下她手中利器，並確認女子身上並無外傷，也在旁輕聲安撫：「沒關係，我們陪妳……」、「先冷靜，吐氣、吸氣，深呼吸、不要緊張、放鬆……」。在警方約5分鐘的耐心陪伴與引導下，女子情緒才逐漸平復。

警方隨後將女子帶回駐地休息，並通知家屬報平安。家屬趕抵派出所後，對於警方在寒夜中積極協尋、及時挽回一條年輕生命表示萬分感謝。

清水警分局長鄭鴻文呼籲，人生難免遇到關卡，面對挫折與失望時，請務必尊重並愛惜生命，生命定能找到出路。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

