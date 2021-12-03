馬文鈺怒批李柏璋說謊　「沒品維尼」文章絕對出自他

▲林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委高嘉瑜近來爆出家暴案，檢警迅速將施暴男林秉樞拘提到案，法院2日凌晨也裁定收押禁見。此案後續扯出網軍風波，「台獨機關槍」李柏璋疑似找友人以Crazywinnie（沒品維尼）帳號，在PTT發文替林洗白；儘管李否認，但高嘉瑜前男友馬文鈺3日受訪表示，手中握有2大鐵證，「文章就是他（李柏璋）親手寫的」。

馬文鈺3日受訪直言，李柏璋的8點聲明根本是說謊，目的只是為了不要讓檢調查到他身上。馬說，對照李在PTT當網軍的慣用文法和語氣，可以斬釘截鐵地說「文章絕對出自李柏璋之手！」

馬文鈺指出，林秉樞只要自稱把東西轉發給朋友，再由朋友PO文，就可以在法律上做一個斷點，然後再找一個IP，之後面對法官跟檢察官傳喚，林就可以說是持有該IP的友人所為，完全撇得一乾二淨。

馬文鈺還爆料，有公關公司透露，林秉樞在事發後不斷求援，希望能用錢處理這些事，但因為家暴事件、過去的判決被挖出，導致沒有公關公司趕接洽；另外，李柏璋更是在Crazywinnie（沒品維尼）帳號發文後，就找熟識的記者轉載。

馬文鈺說，已委請律師並把相關物證交給檢察官與司法機關，要追究在PTT上替林秉樞洗白的文章涉及的相關刑責。