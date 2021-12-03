連串巧合讓高嘉瑜自白書現身　「黑、白豆腐門」將先勘驗解密

▲ 高嘉瑜（左）曾控林秉樞（右）逼她簽寫自白書。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

新北檢偵辦立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案，今晨意外發現1對吳姓姊弟到林男租住的飯店房間收東西，警方即時制止後，報請檢方指示逕行搜索，又在房內發現一些證物，外傳其中包括1張高嘉瑜親筆所寫自白書，檢方對此三緘其口，至於高嘉瑜宣稱林男用來備份手機資料的白色豆腐頭隨身碟，是否在今晨的搜索行動被尋獲，檢方同樣不回應。

據悉，今被發現的高嘉瑜自白書，是用1張A4白紙手寫，內容是高嘉瑜指稱自己的助理、前男友小馬（馬文鈺）長期詐領助理費。高嘉瑜前天（1日）召開記者會公布受暴經過時，表示在飯店房間遭林男脅迫簽寫1份自白書，可能就是今晨被發現的這張自白書。

不過檢警前天凌晨1時許在飯店拘提林秉樞時，就已搜索林男的房間，卻沒當場發現這張自白書。檢方拒絕透露今晨所發現的證物項目，僅解釋前天是以拘提林秉樞為主，並附帶搜索相關電磁紀錄，包括手機、隨身碟等3C產品，當時沒有搜索票，因此沒能地毯式翻找。

據了解，今晨到林男飯店房間收東西的吳姓姊弟，就是林男被拘提時在場的吳姓女子的姊弟，檢警事先完全不知姊弟倆會跑來收東西，由於林男的房間仍有租約、飯店繼續為他保留，檢方因而指揮警方去飯店調閱監視畫面，以便掌握事發後有誰進出。

轄區警方非常盡責，今晨2時許專程到飯店索取監視畫面，卻正好遇到吳姓姊弟前來，警方制止2人進房並立刻回報檢方，承辦檢察官邱舒婕與所屬主任檢察官鄭淑壬研判房內還有證物、可能會遭湮滅或藏匿，趕緊陳報檢察長徐錫祥核准後，指示現場警員依法逕行搜索房間，順利發現一些證物。

至於高嘉瑜宣稱在飯店房內遭林秉樞施暴時，林男用來備份手機資料的白色豆腐頭隨身碟內，起碼有4位女性的不雅畫面，但檢方查扣的卻是黑色款式，疑遭掉包，而這個白色豆腐頭有無在今晨被尋獲，檢方也拒絕說明。

但據了解，高嘉瑜前天召開記者會後，檢察長徐錫祥研判林男可能毫無防備，辦案動作兵貴神速，所以指示專案小組立刻請高嘉瑜當晚到案做筆錄，並連夜聲請法官核發搜索票順利獲准，接著拂曉拘提林男，讓林男措手不及，且黑色豆腐頭隨身碟內，也真的存有一些不雅影像，是否與高嘉瑜所看見的相同、由林男預先備份，檢方不排除會請高嘉瑜再度到案確認。