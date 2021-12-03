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桃園2021國際青年創意美學線上競賽　醒吾科大創意花調社拿佳績

▲2021國際青年創意美學競賽，醒吾科大拿佳績。（圖／記者楊淑媛攝）

▲王博正(左)、徐逢澤於國際咖啡拉花對流動態組分別獲得金、銀牌。（圖／王博正提供）

記者楊淑媛／桃園報導

熱愛咖啡飲品調製的醒吾科大餐飲系學生王博正、張鈺珮、徐逢澤、郭昱珮4名同學，參加桃園市2021第五屆國際青年創意美學線上競賽，於咖啡拉花對流動態組、創意飲品咖啡動態組、飲品雕花動態組競賽項目，分別拿下二金、一銀、一銅佳績。王博正說，咖啡因「拉花」而浪漫，然在拉花的美麗背後，除了喜愛更需要長時間的練習。▲2021國際青年創意美學競賽，醒吾科大拿佳績。（圖／記者楊淑媛攝）

王博正是醒吾科大餐飲系大三生，和張鈺珮、徐逢澤、郭昱珮都是醒吾創意花調社的成員。他說，對於技職生而言，參賽讓我們技藝更精進；然疫期停止許多的競賽活動，他因為是3人的學長，認為大家應該把握參賽的機會，因此力邀張鈺珮、徐逢澤、郭昱珮共同報名參加第五屆國際青年創意美學線上競賽活動。▲2021國際青年創意美學競賽，醒吾科大拿佳績。（圖／記者楊淑媛攝）

▲2021國際青年創意美學競賽，醒吾科大拿佳績。（圖／記者楊淑媛攝）

今年他於國際咖啡拉花對流動態組以「開底對流鬱金香」獲得金牌。「開底對流鬱金香」是對流組的基礎，但他也是最難的，因為他所做的是要置中的對稱，透過不斷的練習以及參賽和觀摩，讓自己基本功更紮實。國際創意飲品咖啡動態組拿下金牌的張鈺珮說，其實台灣有很多人都有乳糖不耐症，包括她自己也是，於是特別選用燕麥奶。▲2021國際青年創意美學競賽，醒吾科大拿佳績。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼咖啡因「拉花」而浪漫，然在拉花的美麗背後，除了喜愛更需要長時間的練習。（圖／王博正提供）▲2021國際青年創意美學競賽，醒吾科大拿佳績。（圖／記者楊淑媛攝）

在這次的比賽中，她調製的創意飲品咖啡，首先用烤過堅果粉佔杯，在加入自製咖啡醬，是用四百次咖啡的做法調成的，增加整體咖啡的濃度，接下來加入燕麥奶，提升飲品的層次還帶有燕麥的風味，再來是玫瑰糖漿，使整杯充斥著玫瑰香氣，然後加入是品祿濃縮咖啡液，最後擺上畫龍點睛的蘋果玫瑰花，這杯「玫瑰同燕麥」就完成了。▲2021國際青年創意美學競賽，醒吾科大拿佳績。（圖／記者楊淑媛攝）

▲張鈺珮於國際創意飲品咖啡動態組拿下金牌。▼國際飲品雕花動態組拿下銅牌的郭昱珮。（圖／王博正提供）▲2021國際青年創意美學競賽，醒吾科大拿佳績。（圖／記者楊淑媛攝）

在國際咖啡拉花對流動態組拿下銀牌的徐逢澤和國際飲品雕花動態組拿下銅牌 的郭昱珮共同認為，參賽可以累積更多經驗，因此他們都很重視。郭昱珮很高興疫情解緩後，競賽頒獎於日前能如期舉行，站在舞台上的榮耀，是技職生精進自己專業的重要動力。

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