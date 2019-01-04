「印尼生來台被逼吃豬肉、打工超時」　教部：台灣人沒這麼惡質

▲立委柯志恩指出，醒吾科大透過仲介向印尼高中職學生招生，來台後卻淪為「學工」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法委員柯志恩日前爆料，目前共有6所大專院校透過「新南向產學合作專班」向印尼招攬學生來台，但來台後卻淪為「學工」。印尼政府得知消息後，禁止學生赴台，並要求駐台印尼經貿代表處調查情況。教育部技職司長楊玉惠今（4日）出面澄清，已也與印尼學生獨自面談，報導不實，一切純屬子虛烏有。

柯志恩在去年12月指出，醒吾科大透過仲介向印尼高中職學生招生，每周卻只上課2天、工作4天，打工時數更高達一周40小時，更以「實習」之名在隱形眼鏡工廠打工。外媒《南華早報》更指出，印尼生來台被逼吃豬肉，宿舍甚至沒有書桌，非常簡陋，消息傳回印尼，印尼政府已經禁止學生透過產學專班來台。楊玉惠回應，台灣人怎麼可能這麼惡質逼別人吃豬肉？

▲楊玉惠強調，醒吾科大自從辦理新南向產學專班以來都有進行教學查核，目前沒有查到學校有重大違失。（圖／記者崔至雲攝）

楊玉惠強調，醒吾科大自從辦理新南向產學專班以來都有進行教學查核，目前沒有查到學校有重大違失。而昨（3日）印尼駐台代表處官員已經找醒吾科大印尼生面談，學生也再次向官員表示，媒體的報導是不實報導，另外，台灣駐印尼經貿處代表陳忠也在雅加達召開記者會，進行兩方的澄清。

對於外界指印尼生超時打工一事，楊玉惠表示，寒、暑假打工可以超過20小時，且大二生可從事每周20小時打工、20小時實習，估計是有人將打工與實習兩者混淆，又將時數合併計算，才會有打工40小時的誤會。 楊玉惠最後也表示，未經證實的報導不應再次流傳，不實消息不只傷害到台灣教育，也傷害到台灣的國際形象。