醒吾將印尼生當「廉價外勞」？教育部：屬實將列入專案輔導

▲教育部技職司司長楊玉惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

教育部推出「新南向國際產學專班」其中醒吾科技大學被爆，校內30名印尼籍學生到新竹光學公司實習，無法與主管溝通，經常被罵，甚至每天哭著回家。對此，教育技職司長楊玉惠表示，若是查證屬實，將會透過私校獎補助款、禁辦新南向專班、列入專案輔導等方式對學校進行懲罰。

▲醒吾科技大學國際處處長國安民說明新南向學生的狀況。（圖／記者崔至雲攝）

立委柯志恩踢爆醒吾科大利用「新南向國際產學合作專班」，向印尼當地招生，實際卻變成印尼學生被仲介來台變成「外勞」。校方上午出面，批這是不實指控。醒吾科大國際處處長國安民指出，目前校內共有25位印尼學生，校方看到印尼學生來台灣完全沒有經濟能力，因此才決定由學校來協助學生來安排每周20個小時的工作打工，校方花費非常多的心力，甚至是派專車接送學生上下班。

教育部技職司司長楊玉惠於27日教委會質詢會後表示，新南向專班規定學生來台第一年不能實習，因為對學生來說，第一年必沒有具備相關知識，語言也不通，所以才會有要求第一年不能實習。但依照就業服務法，可以讓外籍學生每週合法打工20小時，目前收到學校回覆是為打工，但由於立委今天有提出不同資料，因此學校必須一併釐清。假設確實違反教育部規定將會有罰則。

▲ 新南向專案學生上課狀況醒吾科技大學。（圖／記者崔至雲攝）

至於醒吾統一載學生前往工廠工作是否合法問題，楊玉惠表示，經向校方求證，校方表示由於學生人生地不熟，擔心學生對台灣不熟悉，因此決定由學校協助，讓需要打工的學生有交通車接送，讓學生安全有保障。楊玉惠強調，只要不是強迫學生的自由意願，學校做這些額外協助對外籍學生來說是有幫助的。

但如果學校與廠商簽訂內容為「實習」，那就違反教育部新南向專班規定，如果讓學生打工超過20小時，同樣也違反就服法規定，因此楊玉惠表示，針對這些問題學校必須說清楚。楊玉惠也表示，若是證實學校違反新南向專班規定，將會對學校施行罰則，包括：禁止該校招新南向專班，同時會扣私校獎補助款，如果情況嚴重，直接列入專案輔導學校。

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