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東森聯手醒吾科大產學合作迸火花　推社群電商跨界課程培育未來創業家

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東森聯手醒吾科大產學合作（圖／東森購物提供）

▲東森集團總裁王令麟率主管團隊參訪醒吾科大，洽談結盟讓學生用專業打造第一桶金。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團總裁王令麟於今年4月率團隊參訪醒吾科大後，雙方隨即展開各項深度合作事宜，並由新型態的社群電商開始，希望讓學生運用科技及專業，在校期間就能從事雲端創業。王令麟表示，學貸壓力與打工賺錢成為許多大學生面臨的困境，但壓力是成長的動力，期望能善用社群電商平台「東森購享賺」，勇敢逐夢，在未來能產生許多年輕的創業家。

東森購物6月於醒吾科大舉辦「社群電商：東森購享賺」說明會，逾百位有興趣的學生報名參加；7月再次舉辦「東森購享賺：社群經營與電商操作」說明會，進一步提出東森集團未來與校園合作之新型態社群電商新商模，吸引近百位教授及新媒體行銷領域專家參與，現場討論踴躍，場面相當熱烈。

東森聯手醒吾科大產學合作（圖／東森購物提供）

▲「東森購享賺：社群經營與電商操作」說明會，吸引醒吾科大近百位教授及新媒體行銷領域專家參與。

東森聯手醒吾科大產學合作（圖／東森購物提供）

▲對於與東森集團的合作，醒吾科大校長陳義文表示期待。

醒吾科大校長陳義文認為，電子商務是醒吾目前發展的重點項目之一，除了學校相關配套課程，實作機會也很重要，此次與東森集團合作社群電商「東森購享賺」，讓每個參與的學生自己就能雲端創業。透過暑期大型教師聚會，醒吾也將與相關教授研習討論，培訓學生全方位的社群經營能力，整合學術專業與商業應用，推出有益師生的社群電商跨界課程與活動。

陳義文表示，感謝東森集團選擇醒吾作為合作夥伴，提供給學生這麼好的機會，期許未來雙方能在其他項目展開更密切的合作，進一步深化產學間的鏈結，也幫助所有醒吾的學生在未來取得更具優勢的職場競爭力。

東森聯手醒吾科大產學合作（圖／東森購物提供）

▲東森集團於醒吾科大展開各項深度合作，日前邀請東森購物營運長顧武男針對「東森購享賺」召開說明會，提出東森集團未來與校園合作之新型態社群電商新商模。

東森購物營運長顧武男說，近幾年隨著數位行動網路用戶、行為的增加，以及數位影音跨界人才的趨勢，現今年輕學子想要打工賺錢擺脫學貸沈重的壓力，透過東森與醒吾的合作，善用社群電商「東森購享賺」，等於用集團的力量幫助排除多數難題，學生只需要專注在經營社群「粉絲經濟」，透過分享商品及推薦機制，讓更多人來購買東森購物平台上的產品，就可以獲得相對應的現金回饋。

顧武男提到，「東森購享賺」零門檻不僅適合學生族群、社群電商著重社交互動的商業型態更是學生可以應用自如的地方，就算沒有受過專業訓練也能夠幫助自己賺取一桶金，同時更是個人專業的累積與展現。對於東森購物而言，則可以將原本投放的「廣告費」，直接回饋到使用者及分享者身上，達成雙贏互利。

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