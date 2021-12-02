「2021開放國會論壇」登場　蔡英文、安倍晉三同框參與

▲總統蔡英文接見「2021年開放國會論壇」訪團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

2021年開放國會論壇2日在台北登場，立法院長游錫堃日前表示，台灣雖然不是開放政府夥伴關係聯盟（OGP）會員國，但仍積極舉辦這次論壇，也是亞洲第一次，更是各國對台灣民主自由開放的肯定。本次論壇，總統蔡英文、副總統賴清德都將到場，而日本首相安倍晉三也會透過影片表達祝賀。

游錫堃表示，本次論壇有20國、26位國會議員，加上國、內外學者專家及台灣立委、公民團體，以實體或線上方式參加，人數將達100人，期盼與會者可藉由親身經歷，感受到台灣位處印太戰略最前線的重要性。

在出席的外賓方面，除了波羅的海三國（立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞）國會議員，以及貝里斯國會眾議院議長伍姿（Valerie Woods）外，美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）等人都已先後抵達台灣。而總統蔡英文、副總統賴清德、游錫堃等人都會到場致詞，特別的是，前日本首相安倍晉三將透過影片祝福活動順利。

根據議程草案，將舉行6場次論壇，主題包括「國會透明度、信任與多元參與」、「國會對錯假訊息的應對建議」與「民主最前線」等議題；另兩場專題討論的主題，包括開放國會的趨勢、機會與挑戰。