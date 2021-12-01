蔡英文搭專機跑私人行程未付油錢？　總統府：處理標準都比照馬英九

▲賴清德(左起)、蔡英文、蘇貞昌、陳其邁日前在民進黨全代會宣講公投「四個不同意」。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委江啟臣1日質詢國防部長邱國正，提到行政院長蘇貞昌搭乘行政專機宣講公投，質疑違反《行政中立法》，要求國防部公布出勤紀錄；國民黨立委陳以信則指總統蔡英文8月曾搭空軍一號南下見《三立電視》董座，邱國正說蔡未付油錢。對此，總統府發言人張惇涵表示，執政團隊依法是公投案的反方當事人，未違法；至於專機運用，蔡政府處理標準皆比照前總統馬英九辦理。

江啟臣與陳以信1日在立法院外交國防委員會上質詢邱國正。江啟臣發問，最近總統、副總統、蘇院長忙著到處宣講公投，請問他們有無搭乘行政專機去宣講，包括空軍一號？邱回應，沒有吧，他沒有接到任何通知。邱一旁的空軍參謀長黃志偉則說，行政專機是由總統公務需要，他們會派遣，我們空軍會配合；出勤紀錄都有，詳細的資料要回去統計才知道。

接著，江啟臣指出《自由時報》曾刊登蘇貞昌11月13日「特地」搭專機到台南宣講公投。江說，這涉及到幾個問題，第一，算不算行政資源？《行政中立法》第9條第二項規定，行政資源指行政上可支配運用的公物、公款、場所、房舍及人力等資源；所以行政專機是行政資源。政府不是反方，國防部、行政院都沒有申請，根本不是公投反方，不應該到處宣傳，這就已經違法了。

江啟臣繼續表示，第二，還動用行政資源，甚至搭行政專機。所以從10月30日至今總統搭多少次空軍一號？副總統有無搭乘？蘇貞昌一定有搭，「報紙幫他證明了。」江呼籲邱國正公開蔡、賴、蘇搭乘行政專機的記錄，或者拿這些資料到外交國防委員會上討論。

陳以信則是針對誰付行政專機的油錢質詢邱國正。陳表示，搭專機到高雄表示自己曾是馬英九任內的總統府發言人，那時候馬到南部搭空軍一號，「有維安考量確實有需要」，但總統行程有分公務行程、私人行程或黨務行程，而當時馬是有黨務行程，所以實際上是由馬英九或國民黨部付油錢。

陳以信舉出蔡英文今年8月曾以私人行程，搭乘專機到高雄探視《三立電視》董座，並批評，「現在呢？」蔡英文搭乘空軍一號是私人行程去看朋友，還不知道誰買單？現在公投行程到處飛，行政官員也帶著跑，這些行程到底是誰買單？是民進黨，還是蔡英文，還是全民拿公務預算買單？

邱國正表示，「我們有編列在公務預算裡...」。話未說完，陳以信立刻接著表示，所以是公務預算付的對不對？所有空軍一號的錢都公務預算付，蔡英文到目前為止有無私人行程幫國防部補過油錢？或公投行程以黨部的錢補充油錢？邱國正則說，沒有。

針對立法院質詢總統等搭乘專機宣講公投相關議題，張惇涵1日晚間表示，執政團隊依法是公投案的反方當事人，向人民報告說明國家政策，也是總統、副總統的責任，這是公務、不是選務。執政團隊負責任向人民報告政策，與社會進行溝通，並沒有違反行政中立法。

張惇涵也說，至於政府專機的運用，早在2019年總統大選期間，在野黨就炒作過相關議題了。歷任政府有相關的規定，蔡總統與賴副總統的處理標準，都會比照馬前總統辦理，一切按照規定。