「四大公投情勢翻轉」　民進黨：目前美豬、三接仍較有壓力

▲民進黨青年談公投。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨1日召開中常會，黨秘書長林錫耀在會中表示，民間公布的四項公投民調，「不同意票」的趨勢都有上升，顯見情勢有所翻轉，但美豬議題仍是挑戰；而黨副秘書長林鶴明也表示，目前對民進黨來說，美豬跟三接較有壓力。

林錫耀在中常會上表示，到這週為止，公投宣講大約就辦了100場，算是進入第一階段的尾聲，在這週末辦完後，後續的場次都是追加的。他強調，好幾個縣市都想要多辦，如果行政院長蘇貞昌的時間配合得來，也都盡量鼓勵大家多辦幾場。

在民調趨勢方面，林錫耀說，近日民間所公布之四項公投民調，表示對四項公投「不同意票」的趨勢都有上升，顯現情勢有所翻轉，但美豬議題仍是挑戰，必須要繼續努力。

林鶴明則指出，目前公投部分，對民進黨而言較有壓力的是美豬及三接議題。他也透露，在公投投票日前一天，民進黨則預計於台北、高雄兩地舉辦大型晚會活動，以選戰規格衝刺到最後一刻。

此外，在台中第二選區立委補選方面，林錫耀說，民進黨候選人林靜儀的對手家族有很多題材，收視率很好，也某種程度很聚焦，目前民進黨方面處在優勢地位，他也呼籲黨內公職，在政論節目中可以多加幫忙。