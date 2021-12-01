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蔡英文祝賀卡蕬楚當選宏都拉斯總統　盼兩國邦誼持續友好深化

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

我國中美洲友邦宏都拉斯共和國於11月28日舉行總統大選，由「人民聯盟」自由重建黨（Partido Libertad y Refundación, LIBRE）候選人卡蕬楚（Xiomara Castro）當選宏國新任總統。對此，總統府發言人張惇涵1日表示，總統蔡英文代表我國政府與人民，誠摯祝賀卡蕬楚女士順利當選宏都拉斯新任總統，亦期盼未來宏國政府在新任的卡蕬楚總統領導下，各項施政順利、國家發展昌盛，兩國邦誼持續友好深化。

張惇涵指出，依據宏國選舉委員會公布截至當地時間11月30日晚間6時計票結果，由卡蕬楚女士取得領先，且「國民黨」（Partido Nacional）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）也已於當地時間11月30日承認敗選，並向卡蕬楚致賀。

張惇涵表示，總統府誠摯祝賀友邦順利完成民主大選，我國駐宏都拉斯大使溫曜禎也已於第一時間，代表蔡總統及我國政府與人民，向總統當選人卡蕬楚表達誠摯祝賀。

張惇涵表示，宏都拉斯是我國中美洲重要友邦，今年亦適逢中華民國與宏都拉斯建交80週年，長年以來，兩國在經貿、公衛、教育、社福、基礎建設、婦女賦權，以及農漁業等多項領域，皆有成效良好的緊密合作關係。

他說，展望未來，我國將在與宏國友好的邦誼基礎上，與卡蕬楚總統當選人所領導的新政府團隊，持續深化兩國合作關係，增進兩國人民福祉，促進兩國繁榮發展。

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