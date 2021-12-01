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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨青年談公投口才驚艷總統　蔡英文自嘲：至少都不用看稿

▲▼民進黨青年談公投，口才讓總統蔡英文驚豔。（圖／民進黨提供）

▲民進黨青年談公投，口才讓總統蔡英文驚豔。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

面對1218四項公投，民進黨青年部1日舉行「『會師！國務青』1218為未來投票記者會」，會中4位青年分享這段時間宣講的心得，而兼任黨主席的總統蔡英文在致詞時大讚他們口才很好，還自嘲說，「至少大家講話不需要用稿」。

蔡英文表示，街頭演講跟走上街頭，是民進黨傳統，對很多年輕人跟剛加入民進黨的黨工來講，這是基本工，在最困難的時候，曾經有這樣的時期，就是要讓年輕黨工可以走向群眾，所以就把他們分別派在每個廟口，他們就在廟口一直講，講到面前聚集一群人的時候，才算及格。

蔡英文指出，走向街頭確實是一個在心理上要克服很多困難，才能走向街頭，尤其當你面對的是一個不確定的群眾，或者沒有群眾的時候，你要講到有群眾，確實是一個很大的挑戰。

蔡英文笑說，聽完四位同學報告，她覺得同學們的口才比她還要好，至少大家講話不需要用稿。她表示，剛才坐在這裡聽各位在講述在街頭的經驗，覺得這比自己剛當主席的時候，所看到年輕人的參與、年輕人參與熱情，還有走向街頭的勇氣來比，現在真的很不一樣。

對於這次四大議題公投，蔡英文表示，這確實對台灣社會來講，是一個很不一樣的體驗，因為主要是，這四個公投議題確實影響台灣未來很深遠，不論是從國際面向、能源轉型、民主深化，從每一個角度來看，他不只是四個議題的公投，他是影響台灣未來發展很重要的幾個方向。

蔡英文指出，她也知道在2020年有很多年輕人支持她，讓她能夠順利連任，也有很多人支持環境保護的價值，也有不少人，為了藻礁，當初也簽過連署書。

「我們很重視這些訴求」。蔡英文表示，在前幾天也帶了很多媒體去桃園，也透過媒體告訴社會大眾，觀新藻礁已經劃入保護區了，在大潭藻礁，也有24小時的直播鏡頭，可以證明藻礁沒有受到傷害。

蔡英文表示，不只直播，中油也編列了保育藻礁的基金，更令人印象深刻的是，桃園市政府所投入的心力，桃園市政府和在地鄉親合作，成立「海岸巡護隊」等多個藻礁志工隊，甚至還包括「環保潛水隊」，會潛入海中，清除海底垃圾。總共有超過一千名志工投入，用實際的行動，盡最大的力氣，來守護藻礁、守護生態。

蔡英文說，最近幾天，陸續有水工專家、環保團體，發表了對三接再外推方案的肯定，這都說明了，只要我們願意付出心力，推動環保和國家發展雙贏的方案，讓藻礁有保護、空污有減量、經濟有發展，而這些付出，專業團體都表達贊同，也選擇跟我們站在一起。

蔡英文強調，以三接遷離公投當例子來說明，用誠意溝通，願意做出最有利於全台灣的調整，最後一定可以說服社會大眾，共同支持這個對台灣社會最好的方案。

蔡英文表示，到12月18日之前，大家繼續加油，各自在社會不同角落，來說服台灣社會，讓四項公投議題都可以在12月18日那天，讓我們社會大眾支持我們的立場，那就是「四個不同意，台灣更有力」。

▼民進黨青年談公投，口才讓總統蔡英文驚豔。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨青年談公投，口才讓總統蔡英文驚豔。（圖／民進黨提供）

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