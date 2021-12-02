LSE否認持有口試報告　葉元之：蔡英文論文比四十二章經還神祕

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文「論文門」纏訟2年，近日英國皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）判決倫敦政經學院（LSE）「否認持有」蔡英文博士口試委員名單及口試報告，引發學界高度關注。對此，新北市議員葉元之諷刺，蔡英文的論文真的比鹿鼎記裡的「四十二章經」還神秘、還難找。

葉元之表示，論文取得必須要先經過口試考試，而蔡英文所畢業的倫敦政經學院（LSE），否認持有她的口試報告及委員名單。

這是否代表蔡英文沒有論文呢？葉元之說，總統府發言人的回應依舊軟弱無力，而且迴避問題，只能跳針說，「LSE校方已公開證實過蔡博士，確實於1984年取得法律博士學位」。

葉元之指出，現在大家不是質疑蔡英文的學位是不是真的，而是蔡到底有沒有論文？是怎麼取得學位？總統府一直閃避，凸顯有難言之隱。

葉元之表示，蔡英文確實於2019年公開過她所謂的「博士論文」，而且將之交給國家圖書館保存，但是，若沒有經過口試考試，誰知道她公布的是不是真的論文。

他諷刺，在古今中外所有的畢業學生裡，就屬「蔡同學」的遭遇最離奇，三個學校圖書館裡都沒有蔡英文的論文，學院也沒有口試紀錄。 此外，蔡英文1984年交給政大的博士論文題目，也跟目前保存在國家圖書館的題目不同。

葉元之說，蔡英文論文真的比鹿鼎記裡的「四十二章經」還神秘、還難找。其實面對外界的質疑，蔡英文只要公布她的口試委員就可釋疑，為何不敢這麼做呢？公布口試委員有這麼難嗎？