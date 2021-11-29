打疫苗意願降低！陳時中喊話催打：有疫情才打會來不及

記者蔡玟君／台北報導

台灣本土疫情降低，連帶影響台灣疫苗施打意願。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29日）表示，近一個月疫苗預約不管是意願還是施打都相對降低，但陳時中也強調，打疫苗不是治療而是預防，如果等到有疫情起來想要再打，那時的保護力是來不及的。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，11月27日和28日總共打了26萬3101劑，目前全台第一劑涵蓋率約為77.7%，第二劑含概率約為54.55%，可看到一個月以來不管是預約意願或施打都有相對降低，但陳時中表示之前講過很多次，打疫苗不是治療，而是一種預防，所以疫情起來再打的保護力會來不及。

陳時中也再次強調打疫苗意義，第一個是自己可能會變成重症或是死亡的可能性是大幅降低，第二是能讓整個社區裡形成社區群體免疫，所以還是呼籲沒打疫苗的趕快打，可以打第二劑的也趕快打，也可以保護自己。

陳時中分析目前新加坡案例，從五月到十月底半年時間，致死率年齡比較高到年齡比較小，80歲以上沒接種的有22%的致死率，直到打了一劑才少了一半，完整接種後才剩2.5%。70-79歲的會從7.8降到0.57，各個年齡層對死亡威脅會大幅降低，尤其是完整接種之後。

此外，重症率在80歲以上，沒接種的是46％，完整接種是12%，每一個年齡層都有相對比例往下降，這是新加坡的經驗 相對母數也比較大，具有相對統計上的意義，提醒民眾還沒打的一定要去打，還沒打第二劑的也趕快去打，現在疫苗很充足，很多地方都可以打。