防疫旅館1月上旬已滿！集中檢疫所「春節訂房狀況」曝光

▲指揮中心指揮官陳時中公布集中檢疫所訂房情況。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

年底返台潮增加，防疫旅館至1月上旬幾乎滿房，許多民眾也擔心計畫回台確訂不到旅館，今（29）日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雖然旅館滿房，但集中檢疫所提供1萬多間，都還能夠訂房。

根據指揮中心提供「集中檢疫所」最新訂房情形，截至11月29日中午13:00為止，在春節專案12/14至2022年2月14日期間，總共可預約房數21,600間，已預約房數4770間（北：3267，中：1006，南：497），目前空房數仍有1萬6830間可供預訂。

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另有媒體詢問，有位於英國的台灣民眾反映，因為英國被移出高風險國家名單，他們原本以為可以住集中檢疫所，如今必須自己訂防疫旅館飯店，卻也都訂不到，因為11/6才知道這件事；如今要預訂檢疫所，檢疫所又只能住「7+7」方案民眾，但他們有些可能是需要10+4或14天隔離，指揮中心在這方面有沒有相關協助？

陳時中表示，英國的注射疫苗比例應該蠻高，想問為什麼這些人不打疫苗？若打了疫苗就可以7+7，就能預訂集中檢疫所；若是因為家裡情況不便，他也表示大家要配合一下，「我們沒辦法因應到每個人的情況，在家裡也可以一人一室」。而他也說，台灣現在疫苗覆蓋率也超過5成，現在集中檢疫所仍要保持一些量能給變異株，因應擴大各國的情況。