文在寅宣布：南韓暫緩防疫鬆綁　嚴防Omicron「完整接種要打3劑」

▲南韓文在寅29日宣布，暫緩防疫鬆綁，改以實施特別防疫對策。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓11月開始啟動「與病毒共存」（With Corona）政策，原訂將分階段逐步鬆綁防疫限制，不僅境內病例上升，現又面臨傳染力可能比Delta更高的Omicron變異株。總統文在寅29日宣布，暫緩進入下一階段的鬆綁政策，今起4周內將改以實施特別防疫對策。

綜合《韓聯社》與《韓民族新聞》報導，文在寅總統29日在特別防疫檢會議中表示，將暫緩進入「恢復日常生活」的第二階段鬆綁，同時，為嚴防Omicron變異株，未來4周內將實施特別防疫對策，接種第3劑疫苗將成為南韓完整接種的標準，政府將以完成2劑施打的民眾為對象，全力以赴，盡早完成加強劑疫苗接種。

文在寅也提到，應該加速10多歲青少年族群的接種進度，而5到12歲的兒童族群的接種進度則正在研議是否也應該更迅速。另外，針對原訂於2月的口服藥採購計畫時程將大幅提前，最快希望在年底前就能引入南韓。文在寅就Omicron變異株引發的新疫情表示，必須嚴格執行防止入侵的措施，啟動更仔細的防疫應對制度，集中投入人力進行流行病學調查與現場檢疫。

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