嘉義家扶展愛服務隊　 回娘家與傳承喜迎四十年

▲▼嘉義家扶展愛服務隊慶祝40年週年，黃敏惠市長到場祝福。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義家扶展愛服務隊成立於70年4月迄今邁入第四十年，日前在嘉義市鈺通大飯店舉辦40週年慶祝大會，以回娘家與傳承為主體，邀請所有曾經加入展愛服務隊之隊員以及今年加入的新隊員，共一百多位成員與來賓們聯誼歡聚，回味四十年彼此扶持，完成一項項兒少活動與服務，嘉義市長黃敏惠也特別前往祝福鼓勵，並與大家一起切蛋糕、唱生日快樂歌。

黃敏惠表示，熱情、正派、善良的嘉義精神再次展現。嘉義家扶展愛服務隊這40年來，熱心公益、扶助弱勢，是社會安全網的最佳夥伴。我們要將這四十年的點點滴滴與感動將化為繼續前進的動力，讓更多年輕夥伴認識與加入嘉義家扶展愛服務隊這溫暖的大家庭，大家一起讓嘉義市更加幸福美好。

嘉義家扶展愛服務隊表示，在展愛服務隊30周年時，黃敏惠市長前來祝福；今日慶祝40周年，市長也一同歡慶。祈願未來的五年、十年、二十年，大家都能齊聚一堂，推展愛心永遠不變。

嘉義家扶展愛服務隊表示，社慶慶祝大會以隊員精彩節目表演拉開序幕，展愛夥伴們集資20萬，由隊長謝茗淀及資深顧問張耀文代表，捐助家扶中心永久之友作為40周年紀念，由家扶中心主委黃國芳及主任沈明彥代表接受並回贈感謝狀。「推展愛心」是嘉義家扶展愛服務隊隊名由來，成員以年滿20歲以上、有志於服務弱勢族群的社會青年所組成，服務對象以兒童為主，提供兒童一日營、兒童保護宣導、相見歡、愛家服務、園遊會、寒冬送暖、家長參與活動之兒童托育等服務。

展愛服務隊中有太多默默貢獻的人，民國74年加入服務隊，服務已滿36年的的資深顧問張耀文，擁有自己的企業，然在團體中總是最低調的一位，張耀文表示每一次的活動、每一次的開會都是抱持著學習的心態，而他的背影也是家扶兒童心中最溫暖的背影。展愛服務隊也許下心願，將持續努力，為嘉獻出愛心、走向下一個40年。