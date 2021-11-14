進到山裡找回自己！紐約電影獎紀錄片「尋找達魯瑪克 」這裡免費看

▲達魯瑪克的老人家說「進到山裡，你就能找回自己。」（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

林務局出品、台灣好食協會策劃執行、九采數位影像製作的「尋找達魯瑪克」紀錄片，呈現傳統部落當代面對文化存續挑戰，一個「族語都說不好」的年輕頭目，如何找到自己的方式，帶領部落前進？部落裡的青壯年們，又如何學習與團結彼此力量，一同扛起傳承的使命？過程真實捕捉部落生活各層面，該片更獲紐約電影獎紀錄片。

達魯瑪克的老人家說「進到山裡，你就能找回自己。」達魯瑪克是位於台東的魯凱族傳統部落，意為「勇士居住之地」。部落歷經多次遷徙後於300多年前落腳於卡帕里瓦（Kapaliwa），並在此定居數百年，然而1969年的一場大火，造成族人傷亡慘重，許多建築及文物也付之一炬。近年部落展開祖靈屋等傳統建築重建及手藝傳承，同時透過傳統祭儀，積極保存族群文化，特別是每年的除草祭、收穫祭及鞦韆祭，以傳統農作小米作為祭典核心，凝聚族人向心力。本片詳實記錄新任頭目古昌弘如何在世代交替間，團結部落力量、追尋小米文化根源，以及面對傳統部落文化的傳承課題。

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▲頭目提到，「土地」對原住民而言是相當重要的一件事。（圖／記者許展溢攝）



林務局表示，尋找達魯瑪克細膩呈現了傳統部落當代面對的文化存續挑戰，作為原本不被賦予領導義務的幼子，古昌弘先生在哥哥出外工作不願返家接任頭目的情況下受命，一個「族語都說不好」的年輕頭目，如何找到自己的方式，帶領部落前進？部落裡的青壯年們，又如何學習與團結彼此力量，一同扛起傳承的使命？

林務局提到，導演廖士涵素以關注台灣在地元素為創作主軸，在本片中傳達傳統部落「取之有度」的永續精神，刻畫土地與原住民之間的身心靈連結，交織出令人感動的自然人文風景。《尋找達魯瑪克》在今年7月榮獲「紐約電影獎當月最佳紀錄片」，同時也是本屆「柏林台灣影展」閉幕片，將台灣人、台灣文化的多元樣貌帶到國際舞台，使外國朋友們更加認識原住民傳統知識文化。

林務局指出，台灣自然的豐饒美麗、原住民與自然相依存的傳統山林智識，正回應了現今全球高度關注的氣候變遷、生物多樣性流失等議題，期盼社會大眾看見族人年復一年的小米文化傳承，祭典、儀式、對天地與祖靈的敬重、對土地環境的反思，也盼活在這份文化中的人們，得以持續在高山與平原之間，實踐森林、社區與農業生態系構成的和諧生活地景。想看尋找達魯瑪克，林務局特別提供影音資訊平台，只要點進去就能免費觀看。