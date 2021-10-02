準婆婆1理由要求「初二傍晚回娘家」　她不解遭嗆：不然初三再回

▲準婆婆預告「初二傍晚回娘家」，讓女網友相當不解上網求助其他人。示意圖。（攝影師：Liza Summer／Pexels）

圖文／鏡週刊

過年什麼時候回娘家，不少家庭、婆媳都有類似的爭執議題！一名女網友就透露，準婆婆事先預告初二要傍晚才能回娘家，聲稱這樣才會「有人疼」，見她有些為難，竟拋出「不然兒子初三再去」，強勢作風讓她忍不住上網求助。對此，其他人紛紛提出建議並分享自身經驗，也有不少人砲轟雙標婆婆。

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一名網友於Dcard以〈未來婆婆要我們初二傍晚才能回娘家〉為題發文，透露準婆婆聲稱初二因為姑姑會返家，要求她與未來老公當天中午吃完飯後，傍晚再回娘家，讓她相當不能理解，向對方反應卻得到「不然未來老公初三再回娘家」，詢問其他網友，準婆婆的要求是否合理。

該名網友補充，準婆婆的要求是直接跟她丈夫說，而她丈夫則覺得婚前應就該情況好好溝通，兩人也因此鬧得不太愉快，「他們家可能比較傳統一點，婆婆又非常非常強勢，老公如果多跟他反駁婆婆也會怪說是不是我的意思，所以老公也很為難。婆婆說，我這樣沒有跟姑姑他們吃飯，就是不會得人疼。」

對此，有些人建議「輪流啊，第一年在婆家過，第二年在娘家過，婆婆靠北的話就往後順延，延到他不靠北為止。」「你想什麼時候回去都行，難不成你婆婆還想監禁你？」「不然老公傍晚再走，你自己先回家呀」、「那如果反過來呢？除夕在娘家，初二出現在婆家」。也有一名女性分享自己的經驗，透露自己的婆婆也同樣雙標，但她忍無可忍決定不妥協，而丈夫也力挺她。

有些人則喊快逃「如果婆婆難搞建議別結婚，小孩能生但婚別結。」「真心建議妳無法接受就不要結婚了」，另有其他人則認為相當不公平，「姑姑也沒在自己婆家待到傍晚才回來啊！憑什麼要求你要傍晚才能回娘家」、「當然不合理，姑姑是女兒可以早上回娘家，妳也是人家的女兒，當然也要比照辦理，1年365天難道一定要初二跟姑姑吃飯才會得人疼嗎？」「自己的女兒初二整天都在家，叫別人的女兒不准走，雙標成這樣…叫她兒子自己坦，不坦建議不要嫁，婚後的淚水是婚前腦袋進的水」。



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